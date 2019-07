Český talent v Liverpoolu se zranil. Přijde o turné po USA

Sedmnáctiletý fotbalový brankář Vítězslav Jaroš, který v minulém týdnu debutoval v A-týmu Liverpoolu, kvůli zranění lokte vynechá několik týdnů. Podle webu anglického klubu zřejmě přijde o zbytek letní přípravy.

Jaroš ve čtvrtečním přípravném zápase proti Tranmere odchytal druhý poločas a pomohl k jasnému vítězství nad nováčkem třetí ligy 6:0. Při tréninku si však poranil vazy v lokti a s "Reds" neodcestoval na turné do USA.

Mladý gólman přišel do Liverpoolu v roce 2017 z pražské Slavie a s mládežnickým týmem do 18 let v minulé sezoně vyhrál FA Youth Cup. Od nového ročníku by Jaroš měl nastupovat za rezervní mužstvo do 23 let.