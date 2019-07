Derby bylo ozdobou, na příští ročník se hlásí výběr USA

Jedenáctý ročník mezinárodního turnaje dorostenců All Stars Cup vyhrála Slavia, ale neztratily se ani další české výběry. "Bylo dobře, že jsme jejich počet navýšili," přiznává ředitel turnaje Jaroslav Novák.

Po několika letech byl poměr českých a zahraničních účastníků vyrovnaný. Neutrpěla tím úroveň?

Vůbec ne, do finálové osmičky proniklo pět českých zástupců, což se v historii ještě nikdy nestalo. Zvýšený počet české kluby přivítaly, byly nadšené a my ostatně také. Zahrát si s předními evropskými i světovými kluby je vždycky přínosné. Postěžovat si může snad jen Sparta, kterou los postavil jen proti Nitře a Atlétiku Madrid, a pak ji turnajový systém poslal jen proti českým soupeřům.

Naznačilo to, že se český mládežnický fotbal zmáhá?

Je na vzestupu. Slavia turnaj v silné konkurenci vyhrála, když v semifinále vyřadila Atlético Madrid a ve finále porazila Paris Saint-Germain. Rozhodně nezklamala Jihlava a další týmy. Mě osobně překvapila Dukla, která dosáhla historického úspěchu, když skončila na čtvrtém místě a nebylo to náhodou. Prezentovala se výbornými výkony. Každý ji chválil.

Po delší době se vrátila Sparta. Byla její účast osvěžením?

Bezpochyby. Hrála se i dvě derby se Slavií, potkaly se během tří dnů dvakrát. Mělo to atmosféru.

Zvítězila Slavia. Vidíte v tomto výběru nějaký potenciál do budoucna?

Vidím, přesvědčuje mě o něm výborné odborné vedení, sleduji ho. Asistent Pavel Vyhnal pracuje u mládeže už dlouho, snad dvacet let, vychoval už hodně hráčů. Trenér Karel Piták, to je osobnost, která prošla velkým fotbalem, má nadhled a má klukům co dát. Tým měl chuť, dravost, chtěl vyhrát.

Turnaj takového rozměru představuje pro organizátory obrovské vypětí. Souhlasíte?

Je to obrovský kus práce, děkuju všem, co se na tom podíleli. K turnaji má velký vztah Zdeněk Blažek, bývalý trenér ve Slavii, který nyní vede sportovní areál v Horních Počernicích. Vyšel nám ve všem vstříc. Stejně jako majitel Bohemians pan Dariusz Jakubowicz, finále v Ďolíčku mělo důstojný průběh.

Bude příští ročník také tak zajímavý?

Podle mého bude ještě zajímavější. Už sbíráme atraktivní nabídky, prozradím jen, že o účast požádal výběr do 16 let USA.