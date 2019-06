Do Mexika jedeme pro medaili, tvrdí opora MUDR. Vladimír Teplan

Po třech letech vlády česká fotbalová reprezentace lékařů loni na domácí půdě o pozici světových šampionů přišla, když ji ve finále porazila Velká Británie. Na letošní šampionát do Mexika vypravuje tým, který se opět chce rvát o medaile. "Podle mého bude silnější než loňský," tvrdí levý obránce MUDr. Vladimír Teplan, chirurg z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Hodláte si tedy vzít titul zpátky?

Po loňském druhém místě, kdy jsme mistrovství v Praze rovněž pořádali, což bylo hodně náročné, jsme byli dost psychicky vyčerpaní a víceméně jsme si řekli, že si letošní šampionát v Mexiku pojedeme především užít. Ale během přípravy a reprezentačních srazů jsme chytli nový náboj, že se nepojedeme jenom účastnit, ale budeme zase bojovat o nejvyšší příčky. Máme zase chuť něčeho dosáhnout.

A máte na to dostatečně silné mužstvo?

Od loňska jsme tým hodně změnili, spousta tradičních opor se rozhodlo kariéru ukončit. Přišlo ovšem asi osm mladých hráčů, rok, dva po škole a z mého pohledu je mužstvo ještě silnější než loni. Avšak potýkáme se s pravidlem, že každý tým musí mít na hřišti dva hráče nad čtyřicet let a dva nad pětatřicet. To nás může potrápit, starších hráčů tolik nemáme. Může přijít zranění, únava ... to náš může limitovat.

Největší opora týmu brankář Jan Vojáček, bývalý prvoligový gólman Sigmy Olomouc bude k dispozici?

Honza naštěstí kariéru neukončil, počítáme s ním. Dodává nám důvěru, ve složitých situacích nás vždycky dokázal podržet. Je mu osmatřicet, ale bohužel brankář se mezi povinné starší hráče nepočítá, je to určeno jen hráčům v poli.

Máte přehled o soupeřích? Kdo bude letos nejnebezpečnější?

Tradičně budou silní Velká Británie, obhájce vypadá skutečně velice dobře, a Ukrajina. Tím, že se hraje v Americe, přibývají týmy jako Kostarika nebo Portoriko. Těšíme se na konfrontaci s novými soupeři.

Nebude vás trápit exotické mexické prostředí, v němž mistrovství proběhne?

Šampionát se bude konat u přímořského letoviska Cancúnu, tedy žádné horské prostředí s řídkým vzduchem, ale tropy. Zastihne nás období dešťů, zápasy jsou směřovány k tomu, aby se hrálo ráno či dopoledne, kdy jsou srážky nižší. Turnaj proběhne v jednom sportovním areálu uprostřed lesa, kde pořadatelé vybudují šest hřišť. Nevím, jaké bude zázemí, jaká bude kvalita trávníků.

Mexiko je jistě zajímavá turistická destinace. Využijí této příležitosti i vaše rodiny, aby zemi navštívily?

Paradoxně nikdo s sebou blízké nebere. Je to dosti nákladná akce, letenku a část bytování si hradíme sami. Za mnou manželka přijede až ke konci turnaje a zůstaneme v Mexiku ještě další týden. Ostatní se vracejí hned po skončení šampionátu.

Letos nasazujete i starou gardu nad 40 let. Co vás k tomu vedlo?

Někteří loňské opory, které ukončily činnost, si řekly, že běhat na velkém hřišti už nezvládají a berou fotbal už jako zábavu, na malém hřišti v sestavě 6+1. Nabrali nějaké kamarády a vyrazí.

Světové šampionáty doprovázela i sympozia. Bude tomu tak i letos?

Lékařský kongres bude probíhat celý týden. Já budu mít společně s kolegou dr. Jiřím Kysučanem s Fakultní nemocnice Olomouc přednášku na téma úrazy sleziny a léčení těchto poranění.

Z Mexika nyní proudí obrovská vlna migrantů do USA. Neobáváte se, že se některý z vašich kolegů k ní přidá?

Z toho strach skutečně nemáme, prezident Donald Trump se české výpravy bát nemusí.