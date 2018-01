Dostat búra v přípravě je ostuda, jární část je ale jiná soutěž

Dostat pět gólů v přípravě? Ostuda, ale do sezóny nic neznamenající ostuda. Dostat pověstného "búra" v zápase, kde jde především o sebevědomí není do začátku jarní sezóny dobrá vyhlídka, ale není to nic, čeho by se hráči, nebo fanoušci mohli děsit. Své o tom ví Slavia, která padla s Petrohradem a převážně Plzeň, která dostala pět gólů v obou přátelských utkání.

Když odcházeli hráči v sešívaných dresů do kabin, nebyl to pěkný pohled. Zklamání, hlavy dolů, nálada na bodu mrazu. Prohrát 1:5 není povzbudivé. To v žádném případě. Hráli ale se Zenitem Petrohrad, druhým týmem ruské ligy. A v posledních letech jde vidět rozdíl mezi českou ligou a tou v Rusku.

Výhra by tak byla téměř překvapením. To se ale nedá říci o Plzni. Ta nejdřív dostala 5:0 od Salcburku, poté alespoň jeden gól vstřelila Šanghaji. O čem můžou tyto výsledky vypovídat? Prakticky o ničem. Maximálně o tom, že svátky byly náročnější a delší, než se žádalo.

S třemi prohrami v řadě a z toho jednou pětigólovou šla Plzeň i do podzimní části ligy. A výsledek? 16 zápasů v lize bez porážky a suverénní první místo. Příprava Západočechů je tak očividně o najití té správné sestavy a vrácení se do herní pohody.

5:0 dostal i Liberec. S Hradcem Králové! To už jsou tři týmy z elitní čtyřky. A myslí si snad někdo, že tak bude vypadat i začátek jarní části? Asi bychom byli naivní. Až v půlce února zase vyběhnou hráči do prvního ostrého zápasu, zase to bude pravděpodobně o dvou týmech. Plzni a Slavii.

Z první pětky nedostaly búra jen dva týmy. Olomouc a Sparta. Tady jde ale především o úroveň soupeře. Zatímco dva suverénní kluby letošní sezóny měřily síly s takovými esy, jako je Zenit Petrohrad, nebo Salcburk, Sparta hrála s Táborskem, kde se ukázal především hostující Vozihnoj a Vltavínem, se kterým měla dlouho problémy. Silný soupeř čeká letenské hráče až v posledním přípravném zápase, to vyzvou Spartak Moskva.

Výsledky nezaručuje ani kvalitní příprava. Zářným příkladem je ostravský Baník. Na návrat mezi českou elitu se těšil, příprava mu vyšla téměř na výbornou. V červenu a červenci si poradil s Karvinou, Znojmem, Trnavou a deklasoval Slovácko. Nevyšel mu jen zápas se silným AEK Athény a Třincem, kde trenér protočil celou sestavu. Ani skvostná příprava ale nezaručila úspěch v lize. Baník se krčí s 11 body na předposledním místě a hodlá útočit ze zadních pozic.

Fanoušci tak rozhodně nemusí smutnit a házet šály do skříně. Jde jen o přípravu a ta bude ještě dlouhá. První zápasy se budou hrát až 17.2. Do té doby se možná ještě nějakých vysokých výsledků dočkáme.