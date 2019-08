Eric Cantona obdrží cenu prezidenta UEFA

Bývalý útočník Manchesteru United Eric Cantona dostane Cenu prezidenta Evropské fotbalové unie za rok 2019. Aleksander Čeferin označil někdejšího francouzského reprezentanta za hráče největšího kalibru a ocenění mu předá ve čtvrtek při losu základních skupin Ligy mistrů.

"Cenu dostal nejen za to, že byl hráčem největšího kalibru, ale také za to, že to je člověk, který neuznává kompromis," uvedl Čeferin. "Vždy říká svůj názor, stojí si za ním a tomu, čemu věří, vždycky dával celou duši i srdce," přidal slovinský funkcionář.

Cantona je legendou Manchesteru United a v 90. letech s ním získal čtyři tituly. Během kariéry nastupoval také za Auxerre, Bordeaux nebo Leeds. S fotbalem překvapivě skončil už ve třiceti letech a věnoval se například herectví, plážovému fotbalu a charitě.

Cantona je devatenáctým držitelem ocenění za přínos fotbalu, vynikající úspěchy a mimořádné osobní kvality. V roce 2014 cenu získal Josef Masopust a mezi laureáty jsou i Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Eusébio, David Beckham nebo Francesco Totti.