Boleslav tlačila, v koncovce však selhala. Kazaši drží naději

FoFotbalisté Mladé Boleslavi remizovali doma v úvodním zápase 2. předkola Evropské ligy s týmem Ordabasy Šymkent 1:1. Kazašský celek poslal do vedení ve 21. minutě bývalý hráč Středočechů Mirzad Mehanovič. Vyrovnání zařídil v nastavení prvního poločasu Nikolaj Komličenko. Odveta se hraje za týden.

"Výsledek pro nás není optimální, asi jsme to všichni viděli, ale nemůžu říct, že bych byl s mužstvem nespokojený. Prohrávali jsme a pak to pro nás bylo složitější. Jsem rád, že už do poločasu jsme se vrátili do utkání. Bohužel ve druhém poločase jsme převahu nezužitkovali druhým gólem. Proto šance do odvety zůstávají otevřené pro obě mužstva," řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Mladá Boleslav si zajistila první účast v soutěži po dvou letech díky vítězství ve skupině o Evropu a triumfem v kvalifikačním duelu nad Baníkem Ostrava. Šymkent zase v předchozím předkole vyřadil gruzínské Torpedo Kutaisi a po sedmi letech teprve podruhé v klubových dějinách postoupil do 2. předkola Evropské ligy, které je jeho maximem.

Domácí trenér Jozef Weber oproti nedělnímu ligovému souboji s Bohemians 1905, který jeho svěřenci prohráli 0:3, udělal tři změny v základní sestavě. Fulneka, který se přesunul na levý kraj zálohy, nahradil na pozici pravého beka Křapka. Wiesnera na pravém kraji zálohy zastoupil Ladra a v základní sestavě dostal namísto Budínského důvěru Matějovský.

Ve čtvrté minutě se zrodila první nebezpečná šance hostů. Badibanga vyslal za domácí obranu útočníka Paula, který si obehrál vyběhnutého brankáře Šedu a vystřelil. Takács však Brazilcovo slabé zakončení doběhl. Domácí ihned rozjeli protiútok, který ale skončil nezdarem. O pět minut později zkusil štěstí z dálky hostující záložník Bystrov, jehož střelu Šeda vyboxoval.

Středočeši poprvé zahrozili v rozmezí 13. a 14. minuty po dvou rohových kopech Matějovského. Gólman Nepogodov se postupně vyznamenal proti Mešanovičovu a Túliovu pokusu z bezprostřední blízkosti.

Ve 20. minutě podle hlavního rozhodčího Takács před vápnem fauloval Paula a k přímému kopu se postavil Mehanovič, který zakroutil míč přesně k tyči.

Mladá Boleslav se vyrovnání dočkala ve druhé minutě nastavení prvního poločasu. Křapka z pravé strany nacentroval na hranici vápna na Komličenka, jenž se do míče opřel z první a umístil ho k tyči.

V 53. minutě vystřelil z dálky hostující záložník Mahlangu, jehož pokus skončil nad. Za tři minuty znovu po Matějovského rohovém kopu hlavičkoval Mešanovič z malého vápna těsně nad.

V 62. minutě poslal Weber do hry namísto Křapky s Mešanovičem duo letních posil z Karviné Budínský - Wágner. Druhý jmenovaný si za Středočechy odbyl soutěžní premiéru. Jenže ani oni nedokázali dokonat obrat domácích, kteří sice ve druhém poločase měli optický tlak, ale vážnější příležitost si nevypracovali. V 85. minutě Ladra z šestnáctky vystřelil těsně vedle.

"Bylo to takové obléhání, ale je to hodně těžké. Hrajou v pěti vzadu a je hodně těžké se k nim dostat. Bylo to tam vyloženě o tom, jestli tam dáme nějaký centr. Samozřejmě jsme si představovali lepší výsledek, ale pojedeme tam s tím, že se postup pokusíme urvat, i když jednoduché to nebude," prohlásil kapitán Matějovský.

Hostující kouč Kachaber Cchadadze ocenil hru Středočechů. "Boleslav si dobře předávala míč a měla větší šance, ale musím svůj tým pochválit. Myslím si, že se Boleslav připraví na naši obranu. Očekávám, že první vstřelený gól v odvetě bude rozhodující," uvedl gruzínský trenér.

Vítěz dvojutkání se ve 3. předkole střetne buď s Alaškertem, nebo FSCB. K postupu má blíž bývalá Steaua Bukurešť, která úvodní duel v Arménii ovládla 3:0.

FCSB - Alaškert 3:0

Fotbalisté bukurešťského FCSB v úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy zvítězili 3:0 na hřišti arménského Alaškertu a mají na dosah postup do třetího předkola. Tam se rumunský tým může utkat s Mladou Boleslaví, pokud vyřadí Ordabasy Šymkent. První zápas na stadionu Středočechů skončil 1:1.

Bývalou Steauu Bukurešť v Jerevanu několikrát podržel brankář Andrei Vlad. Naopak domácí gólman Ognjen Čančarevič chyboval po hodině hry, kdy vyboxoval míč jen k volnému Florinu Tanasemu a kapitán FCSB ho pohotově vrátil do odkryté branky. V 68. minutě z druhé velké šance hostů zvýšil Iulian Cristea hlavičkou po přímém kopu. Naděje Alaškertu před odvetou v 82. minutě ještě snížil Florinel Coman, jenž uzavřel skóre ranou k tyči.

Český útočník Václav Černý si při soutěžním debutu za Utrecht připsal asistenci, nizozemský tým ale doma se Zrinjski Mostar překvapivě jen remizoval 1:1. Nedávná posila z Ajaxu Amsterodam nastoupila v základní sestavě a v 61. minutě po jeho centru vyrovnal Gyrano Kerk. Krátce poté Černý odešel ze hřiště a jeho spoluhráči už další branku nepřidali.