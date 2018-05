Fanoušci Realu vrací ve velkém lístky kvůli vysokým nákladům.

Více než 2 000 fanoušků Realu Madrid bylo nuceno vrátit své vstupenky na sobotní finále Ligy mistrů v ukrajinském Kyjevě, a to kvůli logistice a nečekaným výdajům. Ceny vstupenek před vrcholem evropské klubové sezóny raketově stouply a nyní sahají až do výše 14 000 liber za kus.

Ukrajinské hlavní město a hostitelská metropole finále Ligy mistrů pro letošní rok uvítá duel o ušatý pohár. Obhájcem trofeje z předchozích dvou let je španělský Real Madrid, který útočí na zlatý hattrick. Jeho vyzyvatelem bude tentokrát anglický Liverpool. Vrchol milionářské soutěže se však stal noční můrou pro fanoušky, média a sponzory. Za všechno můžou obrovské ceny nejen, co se týče vstupenek, ale také logistiky, tedy včetně letenek a ubytování v hotelech.

Komplikace spojené s logistikou odradily fanoušky od cesty do Kyjeva. Z celkového počtu 24 268 potenciálních držitelů vstupenek pro příznivce Realu Madrid si doposud zajistilo lístky na finále pouze něco málo přes polovinu, jež měl španělský klub k dispozici. Počet žádostí byl výrazně nižší než při loňském vrcholu Ligy mistrů ve skotském Cardiffu, kdy se tehdy přihlásilo více než 40 000 fanoušků Bílého baletu, aby uviděli zápas s italským Juventusem Turín.

Přibližně 2 200 fanoušků Madridu však vrátilo zpátky klubu své vstupenky a odvolalo se na logistiku jako důvod, proč nechtějí cestovat do Kyjeva a absolvovat 2 853 kilometrů do východní Evropy. Ti, kteří se i tak odhodlají podpořit Real a pomýšlejí se dopravit do Kyjeva například autem, stráví na cestách 34 hodin, v případě letu pouze čtyři.

Reds řeší stejný problém

Podobné komplikace mají i fanoušci z druhého tábora. Po postupu do finále plánovalo mnoho liverpoolských příznivců invazi do Kyjeva. Někteří z nich si dokonce vytyčili trasu do ukrajinské metropole přes polská města Lublin, Varšava či Krakov, které slouží jako oblíbené destinace pro spojovací lety. Další spojkou se poté mělo stát běloruské hlavní město Minsk, odkud by fanoušci pokračovali v cestě "po zemi".

Liverpool vyprodal doposud 16 626 vstupenek. Jeho příznivci, kteří nemají oficiální vstupenky, však hledali i jiné cesty, aby se dostali na finále do Kyjeva. A to na černém trhu, kde se cena za kus vyšplhala až do neskutečné výše 14 000 liber za lístek. Na portálu Ebay se vstupenky prodávají za 1.000 liber a více. Anglický klub přitom nastavil částku od 61 do 394 liber za kus.

Ticketing není pro fanoušky jediným problémem. Stejně jako v případě příznivců Realu, tak i Liverpoolští musí řešit stoupající ceny letenek a ubytování v hotelích, přičemž zpáteční lety do hostitelského města vyjdou Angličany na více než 1 000 liber. Kyjevští obyvatelé nabízí prostřednictvím Facebooku hostům bezplatné ubytování.

Kapacita zápasu na olympijském stadionu v Kyjevě bude 63 000 míst, z nichž měly kluby k dispozici dohromady 33 252. Na webových stránkách UEFA se po celém světě prodávalo 6 700 vstupenek. Zbývajících 23 000 vstupenek bylo distribuováno pohostinnosti, držitelům televizních práv a obchodním partnerům.