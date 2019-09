Gól proti Spartě nechutnal dobře, přiznal její kat.

Český obránce Filip Novák v nedávné odvetě 3. předkola Evropské ligy brankou na 2:1 definitivně rozhodl o postupu fotbalistů Trabzonsporu přes Spartu, gól proti Pražanům si však příliš neužíval, protože tím vyřadil krajany. Devětadvacetiletý levý bek je rád, že s tureckým týmem zvládl i závěrečné předkolo a postupem do základní skupiny splnili cíl.

"Gól proti Spartě nechutnal moc dobře. Samozřejmě jsem za každý gól rád, co si budeme povídat. Ale už před losem jsem Spartu nechtěl, nechtěl jsem nikdy žádný český tým. Vždy chci, aby český fotbal bojoval o skupinu. Samozřejmě když nám nalosovali Spartu, chtěli jsme postoupit. Že jsem dal gól, jsem byl rád, ale na druhou stranu mě to mrzelo v tom, že jsme Spartu zastavili," řekl novinářům Novák, který se s reprezentací chystá na zápasy evropské kvalifikace v Kosovu a Černé Hoře.

V srpnové odvetě proti Spartě se v osmé minutě nastavení dostal do brejku a únik přesně zakončil. "Pro levého obránce to byla nestandardní situace. Všichni sparťani se nahrnuli dopředu, potřebovali dát gól. Kanga celkem blbě zahrál standardku, byl to odražený míč a my už byli celkem unaveni. Podíval jsem se kolem sebe, nikdo moc nechtěl běžet dopředu, tak jsem si řekl, proč to nezkusit. Dostal jsem se k míči a šel od půlky skoro sám na gólmana. Pak jsem jen potřeboval zachovat chladnou hlavu. Byla to odměna za to, že jsem věřil, že ještě dokážeme dát gól," uvedl Novák.

Připustil, že Sparta Trabzonspor pořádně potrápila. V prvním zápase na Letné, který se hrál kvůli disciplinárnímu trestu bez fanoušků, turecký celek prohrával 0:2 a na 2:2 srovnal až v posledních deseti minutách.

"Překvapili mě, jak na nás vlítli. Hlavně v prvním poločase jsme nevěděli, jak proti nim hrát. Nastoupili jsme do prvního soutěžního utkání a popravdě to od nás bylo hrozné. Nic nám nešlo, vypadalo to od nás jako přátelák. V poločase byl trochu uragán od trenéra. Štěstí stálo při nás, dali jsme dva góly, které se ukázaly jako velmi důležité," podotkl Novák.

Na Letné měl v hledišti rodinu. "Byl jsem jediný, který dostal na ten zápas lístky, protože mi to bylo slíbeno od klubu. Bylo tam asi 20 mých rodinných příslušníků," uvedl Novák.

Jeho celek i v závěrečném předkole hrál venkovní zápas před prázdným hledištěm. Na stadionu AEK Atény zvítězil 3:1 a doma mu už k postupu stačila i porážka 0:2. "To bylo snad ještě horší, protože jsme hráli na velkém stadionu pro 70 tisíc fanoušků. Byla tam ještě navíc dráha pro běh. Přišlo mi to jako přátelský zápas. Prohrávali jsme 0:1, nedali jsme penaltu, ale naštěstí jsme to třemi góly otočili. Splnili jsme teď cíl a postoupili do skupiny," podotkl Novák.

V základní skupině Trabzonspor čekají Basilej, Krasnodar a Getafe. "Asi nám Slavia tím losem v Lize mistrů vzala všechno štěstí. Bohužel jsme nedostali žádný velký klub. Tak snad postoupíme a zahrajeme si zápas proti velkému klubu ve vyřazovací fázi," přál si Novák.

V Turecku mu příští léto vyprší smlouva. "Pro mě je to jedno z nejpovedenějších angažmá. V Trabzonu jsem fakt šťastný. Teď jsem dostal první info od klubu, že by rádi se mnou prodloužili smlouvu. Je to na mé agentuře, která na tom pracuje. Doufám, že se domluvíme co nejdřív," uvedl bývalý hráč Zlína, Jablonec a dánského Midtjyllandu.

Na reprezentační sraz si přivezl z Turecka zřejmě střevní virózu, ale už se cítí fit a na sobotní zápas v Kosovu je připraven. "Ondra Čelůstka říkal, že to měl před týdnem taky, přivezla si to i moje přítelkyně. Takže asi tam něco řádilo. Jeden den jsem se nemohl pomalu zvednout z postele, ale už je to pryč a jsem připravený," řekl Novák.

V klubu má kosovského spoluhráče Donise Avdijaje, který však není v nominaci. Naopak nechybí útočník Vedat Muriqi z Fenerbahce Istanbul, proti němuž hrál Trabzonspor o víkendu 1:1. "Znám ho už z Rizesporu, byl gólový. Silný na balonu, leváček. Hraje strašně pro tým," upozornil Novák.