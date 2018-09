Góly bych vyměnil za výhru, řekl Krmenčík po remíze s CSKA

Plzeňský útočník Michael Krmenčík měl po úvodním zápase skupiny Ligy mistrů s CSKA Moskva smíšené pocity. Pětadvacetiletý fotbalista byl rád za dva góly a výkon Viktorie, naopak cítil hořkost z remízy 2:2, kterou hosté vybojovali až díky penaltě v páté minutě nastavení. Proto by své branky vyměnil za vítězství.

"Je to pocit, že jsme odvedli super výkon, na druhou stranu je to hořkost, že jsme dostali gól z penalty v 95. minutě," řekl Krmenčík novinářům. "Góly bych radši vyměnil za tři body," doplnil reprezentační útočník.

Při své premiéře v hlavní fázi elitní soutěži hned dvakrát skóroval. "Je to hezké před tím plným stadionem. Lidé tady chodí na každý zápas, ale tohle bylo něco speciální v tom, že je to Liga mistrů. Je to jiný tým, než na které jsme zvyklé v Česku. Je to jiné, než třeba dát gól proti týmu ze spodní části tabulky," konstatoval Krmenčík.

Připustil, že před utkáním s CSKA byl nervózní. "Ale když jsem slyšel tu znělku Ligy mistrů, tak to ze mě spadlo. Je to fakt krásný pocit. Každému bych to přál zažít, když to hraje. Vás to pak nabije takovou energií, že to člověk asi musí zažít," uvedl Krmenčík.

Skóre otevřel ve 29. minutě pohotovou střelou zblízka a ve 41. minutě přidal druhou branku po krásném voleji k tyči. "Ještě jsem to neviděl, musím se na to podívat. Nějak jsem se tam uvolnil, Limba (David Limberský) tam dal šajtličku, já jsem prostě jenom chtěl levačkou trefit branku a trefil jsem to k tyči," popsal rodák z Kraslic.

Plzeňští však nadějné poločasové vedení 2:0 neudrželi. Nejprve ve 49. minutě snížil Fjodor Čalov a těsně před koncem rozhodl o dělbě bodů z pokutového kopu Nikola Vlašič. "Řekli jsme si, že musíme hrát jako první poločas, což se nám nepovedlo," litoval Krmenčík. "Dostali jsme brzo gól, ale pak tam měl Dan Kolář taky šanci. Prý se mu balon kroutil a trefil to šajtlí špatně. Kdybychom přidali gól na 3:1, mohlo to být jiné. Ale to je kdyby," dodal.

Ofenzivního záložníka Koláře, který si v této sezoně odbyl premiéru v základní sestavě, hodně chválil. "Mně se s Danem hraje fakt super, protože on si vás posune tam, kde on ví, že můžete být prospěšný týmu. Za tu dobu, co s ním hraju, tak je jeho zásluha, že jsem se posunul někam, kam jsem se posunul," ocenil spoluhráče Krmenčík.

Stále věří, že český šampion může ve skupině LM, kde je vedle CSKA ještě obhájce trofeje Real Madrid a AS Řím, uspět. "Je to ještě dlouhá cesta, hráli jsme teprve první zápas. Doufám, že postoupíme do Evropské ligy. Můžeme být úspěšní, když budeme hrát jako tým a držet při sobě," uvedl nejlepší střelec Viktorie v sezoně.