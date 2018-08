Hála zahodil tutovku. Fanouškům se omluvil na sociální síti

Olomoučtí fotbalisté zažili úspěšný návrat do evropských pohárů. Svěřenci Václava Jílka si hladce poradili s kazašským celkem Kairat Almaty a do odvety půjdou s dvougólovým náskokem. Ten však mohl být ještě větší, kdyby obránce Martin Hála v závěru lépe vyřešil nadějný protiútok. Za bídné provedení se následně všem fanouškům omluvil nezvykle na sociální síti.

Devět let čekali olomoučtí fanoušci, než se jejich klub zase konečně představí v evropských pohárech. A letos se dočkali. Hanáčtí fotbalisté se díky loňským vydařeným výkonům a výsledkům v české soutěži dostali do kvalifikace Evropské ligy. Hned první duel dopadl na výbornou.

Svěřenci Václava Jílka zvítězili zejména díky povedeným vstupům do obou poločasů 2:0, což je více než solidní výsledek do odvety, jež se odehraje příští týden v Kazachstánu. Situace však mohla být ještě růžovější. Ve třiaosmdesáté minutě se totiž Martin Hála dostal do nadějného protiútoku, který si říkal o třetí gól.

Šestadvacetiletý obránce se po dlouhém sprintu s míčem objevil až u pokutového území soupeře. Třebaže měl na druhé straně úplně volného spoluhráče Tomáše Zahradníčka, jenž si říkal o přihrávku, rozhodl se vzít celou situaci na sebe a velkou šanci "zazdil".

To rozzlobilo kromě Zahradníčka i trenéra Jílka, který se ke zmíněnému momentu vyjádřil krátce po utkání. "Jednalo se o důležitý moment, mohli jsme dát na 3:0. Byl jsem hodně zlý. Martin ale tvrdí, že ho neviděl," řekl.

Omluvil se na sociální síti

A tak se bývalý mládežnický reprezentant odhodlal k netradičnímu kroku. Ještě ve čtvrtek se za promarněnou šanci omluvil na svém facebookovém účtu. "Omlouvám se všem fanouškům SK Sigma Olomouc za situaci ze zápasu, měl jsem přihrát Zahrymu, ale bohužel jsem ho neviděl," napsal do příspěvku. "I když na videu to vypadá příšerně, realita byla taková, že jsem jej bohužel neviděl," litoval.

Nyní už by podobný moment řešil jinak. "Situaci jsem se snažil vyřešit co nejlépe, i když stačilo zvednout hlavu a podívat se. To mě neomlouvá," pokračoval. "Neudělal jsem to záměrně, kdybych věděl, že tam je, tak bych mu to přihrál. Doufám, že to pochopíte. Udělal jsem chybu a určitě to nebylo schválně," zdůraznil.

Na příspěvek olomoucké "sedmnáctky" už zareagovaly desítky příznivců a podpořily ji povzbuzujícími komentáři. Zároveň se už těší na odvetu, která je na programu ve čtvrtek. Sigma v případě postupu vyzve v závěrečném předkole lepšího z dvojice Sevilla - Žalgiris Vilnius.