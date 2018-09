Hanba! Svět nechápe vyloučení Ronalda, Allegri volá po videu

Na úvodní kolo skupinové fáze Ligy mistrů se těšil celý svět. Někteří vyhlíželi především utkání ve Valencii, kam zavítal Juventus s hvězdným Cristianem Ronaldem. Letní akvizice však musela opustit hřiště už v prvním poločase, když dostala přísnou červenou kartu. Vyloučení mnozí fanoušci nechápou.

V úterý řádil Lionel Messi, který hattrickem poslal do kolen nizozemský PSV Eindhoven. Fanoušci tak byli zvědaví, jak na Argentincův počin odpoví jeho věčný konkurent Cristiano Ronaldo. Ten si však premérový duel v Lize mistrů za Juventus představoval úplně jinak - z hřiště odcházel v slzách.

Portugalský snajpr dostal už v devětadvacáté minutě červenou kartu a musel odejít do sprch. V rámci milionářské Champions League byl vyloučen vůbec poprvé v kariéře. To vše navíc způsobem, který mezi fanoušky vyvolal rozsáhlou diskusi.

Ronaldo se při cestě do pokutového území soupeře pustil do klasického souboje s obráncem Jeisonem Murillem, načež domácí zadák upadl. Pětinásobný vítěz Zlatého míče mu následně naznačil, aby z trávníku vstal a "prohrábnul" se mu ve vlasech. Sudí Felix Brych, který řídil také odvetu loňského semifinále mezi AS Řím a Liverpoolem, mu na základě rady od brankového rozhodčího udělil nejvyšší trest.

Byla karta oprávněná, nebo ne? Většina příznivců si myslí, že Cristiano měl vyfasovat maximálně žluté napomenutí. Stejného názoru je i turínský kouč Massimiliano Allegri. "Pokud bychom v Lize mistrů měli videorozhodčího a systém VAR, k takové situaci by nedošlo," řekl po utkání.

S vyloučením fotbalového fenoména nesouhlasil ani italský tisk. "Červená karta pro Cristiana Ronalda je absolutní hanba a neuvěřitelná krutost. Felix Brych je totální klaun, který se rozhodl, že chce být středem pozornosti," napsal plátek EIF Soccer.

Pokud UEFA verdikt německého rozhodčího podpoří, Ronaldo dostane automatický zápasový distanc, čímž by pravděpodobně přišel také o pikantní zápas na půdě Manchesteru United, kde dříve působil.