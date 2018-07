Hrůza, bída, šeď. Sparťanští cizinci si připsali další blamáž

Sparta vstupovala do úvodního utkání 2. předkola Evropské Ligy v roli jasného favorita. Proti stál průměrný srbský tým, který sotva přešel přes úvodní předkolo, domácí mač navíc musel odehrát v dočasném azylu v Novém Sadu. Všechno hrálo pro Letenské. Ti však naprosto vyhořeli a po ostudném výkonu si odvezli do Prahy dvougólové manko.

Fanoušci fotbalové Sparty opět pláčou. Po loňské zpackané sezoně, kdy vedení klubu nakoupilo desítky zahraničních hráčů a neuspělo ani s italským trenérem Andreou Stramaccionim, věřili v letošní zlepšení. Kouč Pavel Hapal měl za úkol během letní přípravy semknout mužstvo, dát mu konečně správnou herní tvář a připravit jej na následující ligovou sezonu a evropské poháry.

Do nové Fortuna ligy vstoupili letenští jakž takž dobře, ačkoliv nepředvedli úplně fenomenální výkon, dokázali nováčka z Opavy porazit. Zato úvodní představení na evropské scéně, to bylo jedno velké fiasko. Letenští byli před úvodním duelem se Suboticou, která pražský tým přivítala na vojvodinském stadionu, jasným favoritem. Na hřišti to ale tak nevypadalo.

Už od úvodních minut působil český zástupce absolutně nesehraným dojmem, hráči pořádně nevěděli, co mají hrát. Ze základní jedenáctky, v níž nastoupilo celkem devět cizinců, si prakticky nikdo nebyl schopný dát pořádnou přihrávku, chyběl jakýkoliv moment překvapení. Na rozdíl od soupeře.

Ten se dostal do vedení už v osmé minutě, když se prosadil po standartní situaci nikým nehlídaný Čalasan. Nově poskládaná stoperská dvojice Radakovič - Kaya naprosto zaspala, což bylo v průběhu duelu vidět ještě mnohokrát. Oba navíc nakupili spoustu chyb, trápila je rozehrávka, z níž soupeř chodil do nebezpečných protiútoků. Na evropské úrovni takhle hrát nelze. Na čtvrteční večer bude chtít rychle zapomenout i letní posila Alexandru Chipciu.

Nedařilo se ani záloze. Mladý odchovanec Jiří Kulhánek propadal v osobních soubojích (jako jediný se alespoň vracel), tvořivý středopolař Guélor Kanga zase brzdil přechod na soupeřovu polovinu. Častokrát se s míčem otáčel k vlastní brance, prakticky nebylo vidět, aby hrál "z jedničky". Když už se k tomu ale odhodlal, neměl komu přihrát, spoluhráči byli statičtí.

A co Nicolae Stanciu? Sparťanský kapitán patřil k nejaktivnějším, nic kloudného však vymyslet nedokázal. Třebaže se několikrát pokusil vystřelit zpoza vápna, drtivá většina jeho pokusů byla zablokována statečnými obránci Subotice. Největší hvězda nepomohla spoluhráčům ani v defenzivě, přičemž nese vinu na druhém inkasovaném gólu, když se nevrátila se skórujícím Djuričinem.

Neviditelná křídla i zraněný hroťák

Zvláštním příběhem je pak výkon křídelních plejerů. Kdyby na hřišti nebyli, nic by se nezměnilo. Často kritizovaný Tal Ben Chaim nevymyslel na pravé straně jediný pořádný centr, Plavšičovi, který ještě před třemi lety oblékal právě dres Subotice, zase chyběla tradiční dravost a šikovnost v osobních soubojích. I proto jej už po prvním poločase nahradil Josef Šural, nýbrž ani on Hapalovu družinu nepozvedl.

Skalní příznivci šestatřicetinásobného českého šampiona kritizují i útočníka Benjamina Tetteha. Když už se čerstvá posila z Ďolíčku dostala do šance, dokázala ji trestuhodně zahodit. Jednadvacetiletý Ghaňan si navíc v závěru duelu přivodil svalové zranění a musel z pažitu odstoupit.

Suma sumárum, Sparta odehrála jeden z nejhorších zápasů za posledních několik let. Pokud předvede podobný výkon i v domácí odvetě, musí doufat, že do další fáze postoupí v příští sezoně. Ani na bych si ale nevsadil, s podobnou hrou bude stěží zvládat i českou nejvyšší soutěž.