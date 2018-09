Jablonec vyhlíží první zápas. Rada se nebojí. Není to o strachu, ví

Poprvé v historii si zahrají skupinu pohárové Evropě. Na Jablonec čeká premiéra v Evropské lize. Jeho prvním soupeřem bude francouzské Rennes, za které hraje i brankář Tomáš Koubek. Severočeši se před úvodním kláním nebojí. "Nemáme se čeho obávat," prohlásil před odletem sebejistě trenér Petr Rada.

Od Jablonce se toho moc nečeká, podobně jako loni od Zlína. Každý získaný bod, který Severočeši získají v základní skupině Evropské ligy bude vítaným bonusem do národního koeficientu. "Je to určitě zavazující vůči českému fotbalu. Jedeme reprezentovat. Čeká nás těžký soupeř, který působí v lize úřadujících mistrů světa. Ale myslím, že se nemáme čeho obávat," prohlásil Rada před odletem do Francie. Jako první je pohárově Evropě čeká Rennes. "Chtěli jsme tam, dostali jsme se tam a teď musíme bojovat," dodal.

Severočeši ale nikdy základní skupinu v evropských pohárech nehráli, byť se o ní v poslední dekádě několikrát snažili. "V hlavách hráčů to určitě je, přemýšlí o tom. Pokud bychom ale měli strach, tak nemůžeme hrát fotbal," připustil šedesátiletý kouč Jablonce, který sám zažije premiéru na lavičce v pohárově Evropě. Řada jeho svěřenců si rovněž připíše debut jako hráči. "Myslím si, že to není o strachu, ale o tom, že je to pro ně reklama a můžou se ukázat v Evropě. Česká liga je důležitá, ale Evropa vám zajistí nějaké větší zviditelnění," řekl Rada.

Nedělají ostudu

Chybějící zkušenosti z mezinárodních zápasů u vlastních svěřenců bude chtít nahradit herním stylem typickým pro Jablonec. "Určitě to bude těžší než naše liga, soupeř je hodně kvalitní. Zase na druhou stranu jsem už několikrát říkal, že české kluby nikdy neudělaly v pohárech nějakou velkou ostudu, většinou to zvládly," uklidňoval situaci trenér Severočechů.

Kdo naopak má zkušeností hodně, je jablonecký kapitán Tomáš Hübschman. Ten si zahrál v Rennes, když ještě působil na Ukrajině a hrát za Šachťar Doněck, s nímž francouzský tým vyřadil. "Kromě výsledku už si ale ze zápasu nic moc nepamatuji," odvětil skromně.

Přežít začátek

Ani lídr Severočechů necítí u svých spoluhráčů přehnané obavy ze vstupu do Evropské ligy. "Těšíme se. Byl to jeden z našich cílů dostat se do skupiny. Povedlo se nám to a teď před námi stojí první zápas venku. Myslím, že převládá spíš natěšení než nějaký strach. Nechceme udělat ostudu," přál si před odletem do Francie Hübschman.

Na Jablonec čeká ale těžký soupeř, který letos hraje výborně zvláště v domácím prostředí, kde ještě neprohrál a pouze jednou remizoval. "Viděl jsem zápas s Bordeaux a to měli obrovský nástup. Dá se říct, že za 15 až 20 minut to mohlo být 5:0, bylo to jen 2:0. Od té doby bylo po zápase a dominovali," přiznal Hübschman.

Kapitán Severočechů od utkání očekává, že Rennes na Jablonec vletí od úvodního hvizdu. "Myslím, že nás budou chtít napadat a budou se snažit vytvářet si standardní situace, které proti Bordeaux proměnili," tušil 37letý záložník Jablonce. "Nesmíme jen odkopávat míče, musíme být odvážní, abychom se dostali do hry a na balon," burcoval své spoluhráče před prvním zápasem v Evropské lize.