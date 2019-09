Karius daroval Bratislavě gól, slaví i Arsenal, Řím či United

Brankář Tomáš Vaclík udržel čisté konto v úvodním kole skupinové fáze Evropské ligy na hřišti ázerbájdžánského Karabachu a jeho Sevilla v Baku suverénně zvítězila 3:0. Do bojů zasáhli i další čeští reprezentanti Filip Novák a Michal Sadílek. Trabzonspor s Novákem v základní sestavě nestačil ve Španělsku na Getafe, kterému turecký tým podlehl 0:1. To Sadílek slavil domácí výhru 3:2 nad Sportingem Lisabon, do hry se ale dostal až na závěrečných šest minut.

Sevilla šla do vedení v 62. minutě díky brance Javiera Hernándeze. Ten se v dresu andaluského mužstva prosadil poprvé po letním přestupu z West Hamu United. Na něj po čtvrthodině navázali Munir El Haddadi s Oliverem Torresem a zpečetili výhru pětinásobného šampiona Evropské ligy.

Překvapivý výsledek uhrál lucemburský tým Dudelange, který stejně jako loni prošel přes čtyři předkola až do skupinové fáze a na hřišti favorizovaného APOELu Nikósie zvítězil 4:3. V divoké přestřelce vedli hosté v druhém poločase už dvougólovým rozdílem, APOEL ale mezi 54. a 58. minutou třemi brankami otočil skóre. Jenže lucemburský outsider zvrátil utkání ve svůj prospěch díky brankám z 72. a 82. minuty a připsal si historicky první výhru v základní skupině evropských pohárů.

Nečekaně skončil i zápas v Mönchengladbachu, kde domácí Borussia utrpěla debakl s Wolfsbergem 0:4. Dvěma góly k překvapivému vítězství rakouského celku přispěl záložník Mario Leitgeb.

Vyhrocené utkání sledovali fanoušci v Bratislavě, kde Slovan zvítězil nad Besiktasem 4:2. Skóre otevřel po minele hostujícího brankáře Lorise Kariuse Andraž Šporar. Slovan se o několik minut později dožadoval dokonce červené karty pro gólmana soupeře, který se při výběhu před vápnem srazil právě s unikajícím útočníkem Šporarem.

Sudí ale do utkání výrazněji zasáhl až v 29. minutě na druhé straně, kde nařídil po sporném zákroku penaltu, kterou proměnil Adem Ljajič. V nastaveném čase první půle si pak domácí Vasil Božikov smolně srazil centr do vlastní sítě. V druhé půli ale dokázali domácí skóre otočit, po vyrovnání Šporara se v hektickém nastaveném čase trefili Ljubičič a Moha. V dresu Slovanu odehrál celý zápas český obránce Jurij Medveděv, Erik Daniel přišel jako náhradník na poslední čtvrthodinu.