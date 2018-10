Kovařík: Schick určitě něco umí. Bod z Říma by byl skvělý

Podle plzeňského záložníka Jana Kovaříka by bylo velkým úspěchem, kdyby Viktoria přivezla ze hřiště AS Řím nějaké body do skupiny Ligy mistrů. Třicetiletý fotbalista věří, že Západočechům zvedne sebevědomí i páteční výhra 1:0 nad Spartou v domácí soutěži.

"Každý zápas Ligy mistrů je obrovský svátek a vážíme si toho, že můžeme být ve společnosti těchto týmů. Myslím si, že jakýkoli bodový zisk by byl naprosto skvělý," řekl Kovařík novinářům před odletem.

Českým šampionům se do Říma jede mnohem lépe, neboť porazili Spartu a vrátili se na druhé místo ligové tabulky. "Trošku by nám to mohlo dát do zápasu sebevědomí. Když to do toho přeneseme a podáme maximální výkon, tak uvidíme, na co to bude stačit," konstatoval Kovařík.

Plzeňští v úvodním utkání skupiny LM doma přišli o vítězství nad CSKA Moskva až v páté minutě nastavení. Nikola Vlašič srovnal na 2:2 z penalty, před kterou právě Kovařík v šestnáctce stáhl Mária Fernandese. "Kousal jsem to možná den dva. V nastavení přijít o takhle cennou výhru v Lize mistrů proti Moskvě určitě není lehké. Ale myslím, že za ten výkon se nemusíme stydět," uvedl bývalý hráč Slavie či Jablonce.

Před dvěma lety na hřišti AS Řím nastoupil v základní sestavě při porážce 1:4 ve skupině Evropské ligy. "Stoprocentně bychom chtěli lepší výsledek. Pamatuju si, že nám Edin Džeko dal tři góly a pak jsme ještě dostali gól za patou, což jsem ještě v životě neviděl na vlastní oči," vrátil se Kovařík k poslednímu vzájemnému duelu.

"Vzpomínky na to nejsou moc dobré, ale byl tam dobrý trávník, dalo se tam hrát. První poločas jsme s nimi hráli 1:1, kdyby podali třeba takový výkon, bylo by to super," doplnil rodák z Mostu.

Bosňana Džeka, který působil i v Teplicích, považuje za hodně kvalitního a nebezpečného střelce. Proti Viktorii se prosadil i před pěti lety v obou zápasech ve skupině Ligy mistrů za Manchester City. "Je to tak skvělý útočník, že si ho můžete hlídat a stejně vám ten gól dá. Je to hrozně těžké," prohlásil Kovařík.

Ocenil i českého útočníka Patrika Schicka. "Proti němu jsme ještě nehráli, ale když je v AS Řím, asi bude něco umět," podotkl Kovařík, jenž se s bývalým hráčem Sparty, Bohemians 1905 či Sampdorie Janov nijak nehecoval. "Já se s ním osobně neznám, nevím, jestli někdo z kluků," doplnil bývalý reprezentant do 21 let.

Klíčem k úspěchu v Římě podle něj bude aktivita Plzně. "Kdybychom chtěli čekat v deseti lidech na vápně, tak to není plzeňský styl a ani to moc neumíme. Budeme chtít hrát určitě aktivně. Asi budou pasáže, kdy nás zatlačí, ale pak musíme chodit do rychlých a nebezpečných brejků," upozornil Kovařík.