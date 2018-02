Liga mistrů je zpět! Překvapí Vaclík se Suchým silné City?

Fotbaloví fanoušci se dočkali. Po dvouměsíční pauze se vrací na scénu milionářská Liga mistrů, soutěž všech fotbalových soutěží. Po několika skvělých utkáních v základních skupinách, z nichž postoupilo šestnáct vyvolených mančaftů, je na řadě osmifinále. Kdo rozhodně nemůže mít z rozlosování radost, to je Tomáš Vaclík s Markem Suchým. Jejich Basilej totiž vyfasovala ve formě hrající Manchester City. V druhém dnešním osmifinále vyzve Tottenham italský Juventus.

Nejsledovanější a zároveň nejatraktivnější fotbalová soutěž je zpět. Champions League zná šestnáct týmů, které si to rozdají o mistrovský titul. Obhajuje ho španělský velkoklub Real Madrid, jenž ovládl dva minulé ročníky. Mezi další favority patří francouzské PSG a anglický Manchester City.

A právě mužstvo trenéra Guardioly se představí už v prvním osmifinálovém duelu. V něm vyzve Basilej, jež se probojovala do této části Ligy mistrů potřetí za sebou. Švýcarský šampion bude ve dvojzápase jasným outsiderem, na postup Tomáše Vaclíka a Marka Suchého by si vsadil málokdo.

"Myslím, že City určitě budou favorit celé Ligy mistrů, protože v této sezoně hrají úžasně. Samozřejmě všichni víme, s kým budeme mít tu čest. Připravíme se na to nejlíp, jak budeme moct, a uvidíme, co z těch zápasů dokážeme vytřískat," uvedl Vaclík pro ČTK.

Určitá šance na postup Basileje ale existuje, nelze ji úplně odepisovat. Už jen proto, že momentálně druhý celek Superligy vyhrál devět z posledních deseti zápasů, což je velice slušná bilance. Tomáš Vaclík navíc vychytal ve skupinové fázi Ligy mistrů čtyřikrát čisté konto.

Nelze zapomenout ani na to, že se modročervení už v letošní sezoně s jedním manchesterským mužstvem utkali. Ve své skupině vyzvali největšího konkurenta City, a to červený United. Dokázali napříč všem negativním prognózám doma zvítězit 1:0. Právě to by mělo být pro kádr kolem Kevina De Bruyneho a Sergia Agüera velkým vykřičníkem.

Český brankář však očekává, že souboj se City bude odlišný. "Nevím, jestli jsou City o třídu či dvě lepší než United, nebo jsou na tom stejně, protože nikdy jsem neměl možnost s nimi hrát. Ale i to pojetí fotbalu obou týmů a manažerů je odlišné," uvedl osmadvacetiletý gólman.

City požene úchvatná série

I přes všechny různé pozitivní statistiky FCB zůstává Manchester City jasným favoritem a případný konec by znamenal obrovské překvapení. Citizens jsou momentálně jedním z nejlepších celků. Letošní ročník navíc patří mezi nejpovedenější, Guardiolovi svěřenci válcují celou anglickou Premier League a se šestnáctibodovým náskokem na druhý United kráčí za čtvrtým ligovým triumfem.

"Máme dobrou formu, ale musíme si uvědomit, že Liga mistrů je úplně jiná soutěž. Tady záleží na tom, jak kontrolujete emoce a chováte se ve chvílích, kdy se vám nedaří," oznámil španělský lodivod.

Manchester nastoupí ke svému pátému osmifinále v historii, přičemž mezi nejlepších osm dokázal postoupit jen jedinkrát, když v sezoně 2015/2016 zdolal ukrajinský Kyjev. Naposledy City vyhořelo na italském Monaku.

"Loni jsme v osmifinále dali Monaku šest gólů, ale šest jsme jich také dostali. A vypadli. Tehdy jsme špatné momenty nezvládli," upozornil sedmačtyřicetiletý "Pep".

Mezi nejdůležitější hráče by měl patřit Tomáš Vaclík a Sergio Agüero. Právě argentinský forvard bude totiž pravděpodobně představovat největší ofenzivní hrozbu. Co myslíte, vyzraje žižkovský odchovanec na zkušeného ostrostřelce?