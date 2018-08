Lüftner s Kodaní postupuje do skupiny EL, Vydra skóroval

Fotbalista Matěj Vydra dal svůj první gól v dresu Burnley, k postupu do základní skupiny Evropské ligy však nestačil. Český útočník zařídil anglickému celku v odvetě 4. předkola remízu 1:1 s Olympiakosem Pireus, který prošel dál po domácí výhře 3:1. Postup do skupiny naopak slaví jiní čeští hráči: stoper Kodaně Michael Lüftner, záložník Bordeuax Jaroslav Plašil a středopolař Trnavy Jakub Rada. Slovenský celek navíc dovedl do hlavní fáze kouč Radoslav Látal.

Vydra v 65. minutě nastoupil na své první minuty po letním příchodu do Burnley a od začátku byl na trávníku hodně vidět. Nejprve přestřelil branku, ale pak v 86. minutě necelé tři minuty po vedoucím gólu Olympiakosu srovnal z dorážky po závěru v malém vápně.

Látal jako první kouč dovedl Trnavu do základní skupiny pohárů. Spartak v sezoně 1968/69 postoupil až do semifinále Poháru mistrů evropských zemí, ale tehdy se hrálo systémem play off. Český kouč, který převzal tým před sezonou, s Trnavou úspěšně prošel dvěma předkoly Ligy mistrů a po smolném vyřazení s Crvenou zvezdou Bělehrad zvládl 4. předkolo Evropské ligy.

Trnava nakročila k historickému úspěchu už před týdnem, kdy na půdě Olimpije Lublaň zvítězila 2:0, takže jí dnes bohatě stačila remíza 1:1. Rada odehrál celých 90 minut, stejně slovenský útočník Marek Bakoš, který v týmu hostuje z Plzně.

Radovat se může i bývalý reprezentant Plašil. Jeho Bordeaux doma porazilo Gent 2:0 a po venkovní bezbrankové remíze postoupilo. Český záložník vydržel na trávníku celý zápas a připsal si žlutou kartu.

Základní skupinu vybojovala také FC Kodaň v kádru Lüftnerem. V odvetě 4. předkola dánský celek doma remizoval stejně jako před týdnem venku s Bergamem bez branek a italského favorita následně vyřadil v penaltovém rozstřelu, v němž se prosadil i bývalý ostravský a jablonecký hráč Ján Greguš. Lüftner zůstal jen na lavičce náhradníků.

Naopak Ufa s českým záložníkem Ondřejem Vaňkem v sestavě si základní skupinu nezahraje. V domácí odvetě ruský celek nevyužil proti Glasgow Rangers dvojnásobnou přesilovku a jen remizoval 1:1. První zápas vyhrál slavný skotský tým 1:0 a pod vedením nového trenéra Stevena Gerrarda poprvé od sezony 2010/11 postoupil do skupiny pohárů.

Rangers nakročili v odvetě k postupu už v deváté minutě, kdy se povedenou technickou střelou prosadil Ejaria. Ve 32. minutě srovnal Sysujev, ale na víc už se Ufa nezmohla, i když v závěru hrála proti devíti hostujícím hráčům. V 37. minutě totiž dostal červenou kartu Morelos a v 66. minutě ho následoval Flanagan. Domácí dvakrát trefili tyč a gól v nastavení po Vaňkově rohu neplatil kvůli útočnému faulu.

Senzaci dokonalo Dudelange, které vyhrálo na půdě Kluže 3:2 a navázalo na domácí vítězství 2:0. Outsider tak pro lucemburský fotbal vybojoval vůbec první postup do základní skupiny v evropských pohárech.

Špatnou formu z úvodu sezony potvrdila Basilej, která prohrála 0:1 na půdě Apollonu Limassol a po domácím vítězství 3:2 kvůli nižšímu počtu gólů venku vypadla. Švýcarský celek, za který nenastoupil zraněný kapitán české reprezentace Marek Suchý, tak bude nečekaně na podzim v pohárech chybět. Po prohře 0:3 na půdě jiného kyperského celku Larnaky nepostoupil do skupiny ani Trenčín.