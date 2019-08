Musíme být nebezpečnější, chceme vstřelit venku gól, říká Kopic

Podle záložníka Jana Kopice musejí být plzeňští fotbalisté ve čtvrtečním úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy proti Antverpám nebezpečnější a aktivnější než minulé úterý v Pireu, kde s Olympiakosem prohráli 0:4 a ve druhém předkole vypadli z kvalifikace Ligy mistrů.

"Už jsme Olympiakos hodili za hlavu. Kdybychom tam dostali třeba v 90. minutě gól na 2:1 a vypadli kvůli tomu, tak nás to může hodně mrzet. Takhle musíme uznat, že byli lepší, a smířit se s tím," řekl Kopic novinářům před odletem do Belgie.

"Chtěli bychom určitě tentokrát vstřelit gól a být celkově do útočné fáze nebezpečnější. Protože na Olympiakosu jsme si toho moc nevytvořili a prostě nás domácí přehráli. Teď bychom chtěli být aktivnější dopředu," doplnil devětadvacetiletý ofenzivní hráč.

Svěřenci Pavla Vrby ve třech z posledních čtyř soutěžních utkání vyšli střelecky naprázdno, naposledy v sobotu v lize na stadionu Bohemians 1905 při bezbrankové remíze. "Na tréninku jsme na tom pracovali, měli jsme nějakou střelbu. Ale v těch zápasech jsme se spíš nedostávali ani do těch finálních fází. Prostě musíme zlepšit celkovou hru ve finální fázi, a když dostaneme hodně balonů do vápna, tak věřím, že tam něco padne," uvedl Kopic.

Čeští vicemistři pro postup do skupiny Evropské ligy musejí vyřadit dva soupeře. Pokud by zvládli dvojzápas s Antverpami, střetli by se v závěrečném play off s ukrajinským Mariupolem, nebo nizozemským Alkmaarem. "Pro Plzeň je to hodně důležité, samozřejmě evropské poháry potřebujeme hrát každý rok. Ale nic lehkého to nebude," prohlásil šestnáctinásobný reprezentant.

Antverpy jsou na začátku nové sezony belgické ligy stoprocentní. "Vím, že dvakrát hrály 4:1. Mají tam silného útočníka (Dieumerciho Mbokaniho), který už dal čtyři góly. Myslím, že tam přišel z Dynama Kyjev. Toho si budeme muset pohlídat. Plus co jsme viděli video, tak tam mají rychlé krajní záložníky i obránce, kteří podporují útok," popsal Kopic soupeře.

Čtvrteční zápas se odehraje na Stadionu krále Baudouina v Bruselu, protože Bosuilstadion v Antverpách nesplňuje požadavky UEFA. "Měla by to být určitě pro nás trošku výhoda, ze nebudou úplně v domácím prostředí," konstatoval Kopic.