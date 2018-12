Plzeň hájí třetí místo. Liga mistrů pozná posledního osmifinalistu

Fotbalová Liga mistrů pozná ve středu posledního osmifinalistu. O vstupenku do jarních bojů ze skupiny F se v přímém souboji utkají Šachtar Doněck a Lyon. V lepší pozici je francouzský celek, kterému stačí remíza. Ve skupinách E a H už se bude hrát jen o prvenství a lepší pozici pro los. Ve skupině G se bude rozhodovat mezi Plzní a CSKA Moskva o třetí příčce a postup do Evropské ligy.

Lyon je ve skupině neporažen, ale ve čtyřech z pěti zápasů jen remizoval. Nepovedlo se mu tak nasbírat dostatek bodů, aby už měl zajištěný postup. Na druhém místě má dvoubodový náskok na třetí Šachtar, a tak mu stačí, když rozšíří remízovou sbírku a prodlouží sérii bez porážky v LM čítající aktuálně osm zápasů. Pak se bude radovat z prvního postupu do jarních bojů Ligy mistrů po sedmi letech.

"Šachtar je kvalitní tým, ale není lepší než Manchester City, kterého jsme porazili. Jsme lepší a musíme to potvrdit a nenechat si ujít tuto příležitost," prohlásil prezident Lyon Jean-Michel Aulas.

Na případnou porážku Šachtaru bude číhat Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem. Pak by mu výhra na Manchesteru City vynesla třetí místo ve skupině a Šachtar by poprvé od roku 2007 vypadl už po základní části pohárů.

V "plzeňské" skupině je o postupu Realu a AS Řím jasno. Český mistr ale potřebuje uhájit třetí místo, na které se tlačí CSKA. Ruský celek ale musí uhrát na hřišti obhájce titulu Realu Madrid více bodů než Plzeň doma proti AS Řím. CSKA by situaci mohlo usnadnit, že Real příští týden čeká mistrovství světa klubů a mohl by šetřit některé opory.

"Ve skupině jsme měli smůlu, prohrát jsme si zasloužili jen v Římě. Nemyslím si, že jsme slabší než český celek. Teď se to pokusíme potvrdit. Není nemožné bodovat na Realu. Nedávno tam vyhrál Eibar, tak proč bychom nemohli my?" řekl záložník CSKA Nikola Vlašič.

Ve skupině E dojde na přímý souboj o první místo a výhodu pro los. Ajax Amsterodam k tomu potřebuje doma porazit Bayern Mnichov, kterému stačí i remíza, jelikož hájí dvoubodový náskok. Ajax, za který by mohl nastoupit i Václav Černý, má ale velmi dobrou formu. Posledních 15 soutěžních zápasů neprohrál a to při velmi dobrém skóre 50:5. Neprohrál ani posledních 13 zápasů v LM.

O první místo se bude hrát i ve skupině H, kde má vše ve svých rukou Juventus Turín. Pokud by ztratil v Bernu, posune na první místo Manchester United jakákoli výhra ve Valencii.