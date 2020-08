Plzeň jde na Alkmaar, hrát se bude jen jeden zápas v Nizozemsku

Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Ligy mistrů utkají s Alkmaarem. Hrát se bude na jeden zápas v Nizozemsku 25. nebo 26. srpna. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.

Svěřenci slovenského trenéra Adriana Guľy vstoupí do nového ročníku evropských pohárů jako první český zástupce. Pokud plzeňský tým druhé předkolo zvládne, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. Loni Viktoria ve stejné fázi kvalifikace LM vypadla s řeckým Olympiakosem Pireus.

Český vicemistr poprvé v pohárech narazí na nizozemského soupeře. Alkmaar se v minulosti potkal v EL a její kvalifikaci dvakrát s Libercem a jednou s Jabloncem, z pěti zápasů AZ dvakrát vyhrál a třikrát remizoval.

Kvalifikace evropských pohárů se až na závěrečné čtvrté předkolo Ligy mistrů bude hrát kvůli koronavirové pandemii jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodl los. Při něm byli Západočeši nasazení a mohli dostat ještě Lokomotivu Záhřeb a PAOK Soluň.

Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy, která byla předčasně ukončena kvůli koronaviru, obsadil druhé místo o skóre za Ajaxem Amsterodam. V AZ působil plzeňský útočník Ondřej Mihálik, který po ročním hostování letos v červnu do Viktorie přestoupil.

Mistrovská Slavia má velkou šanci, že stejně jako vloni vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až ve čtvrtém předkole. K tomu Pražané potřebují, aby aktuální ročník vyhrál tým, který si zároveň zajistí účast ve skupině také z domácí soutěže. Pokud by se tak nestalo, šli by "Červenobílí" do třetího předkola. V případě účasti ve 4. předkole by měli jistou minimálně skupinu Evropské ligy.