Plzeň vyhlíží los. Kabina chce Real a United, Vrba Lokomotiv

Už ve čtvrtek se fotbalisté Viktorie Plzeň dozví soupeře pro skupinu milionářské Ligy mistrů. Los, na který netrpělivě čekají už od startu nové sezony, budou sledovat společně se svými fanoušky. Většina hráčů si přeje věhlasné kluby z Anglie a Španělska, kouč Pavel Vrba by se raději potkal s nejhratelnějšími týmy.

Fotbalová Plzeň dostane odměnu za uplynulou sezonu, během níž ovládla českou nejvyšší soutěž. Ligový titul znamenal automatickou kvalifikaci do základních skupin Ligy mistrů. Tu si Viktoria zahraje už potřetí, v roce 2011 a o dva roky později skončila na třetím místě a postoupila do jarní fáze Evropské ligy.

Během dvou zmíněných ročníků změřili Vrbovi svěřenci síly s několika věhlasnými soupeři, jako jsou německý gigant Bayern Mnichov, úřadující anglický šampion Manchester City, slavná Barcelona nebo milánské AC. Atraktivní los je může potkat i letos, červenomodří se nachází ve čtvrtém koši.

Losování, které proběhne v monackém Grimaldi Forum, budou plzeňští hráči sledovat společně se svými fanoušky za jižní tribunou Doosan Areny. Podle plzeňského webu bude postaveno také pódium, na němž budou Michael Krmenčík a spol vše glosovat. S věrnými se tak podělí o bezprostřední pocity z výběru protivníků.

Většina si přeje Real Madrid a Manchester United

A s kým si čeští mistři přejí zahrát? Všichni věří, že dostanou zvučné soupeře. "Pro nás je neskutečný zážitek se do té skupiny dostat, což se nám stalo poprvé rovnou, předtím jsme museli dvakrát postupovat. Všichni se na to těšíme a doufejme, že dostaneme nějaké zvučné jméno," řekl pro klubový web Radim Řezník.

On sám by rád zavítal na Old Trafford. "Minule se mi splnil Bayern Mnichov, kterému hodně fandím. Teď by se mi líbil třeba Manchester United, který má krásný stadion a všechno. Zase by to bylo něco jiného než ty předchozí mančafty," uvedl pamětník předchozích vystoupení Plzně v Champions League.

Slavný anglický klub by chtěli potkat i Tomáš Hořava, Michael Krmenčík či Matúš Kozáčik. Vůbec nejatraktivnějším týmem je pro většinu kabiny obhájce loňského triumfu Real Madrid, letní posila Ubong Ekpai by si zase ráda zahrála proti Paris St. Germain. To trenér Pavel Vrba má úplně jiný sen, raději by "vyfasoval" hratelnější soupeře, jako je ruský Lokomotiv Moskva.

Tak uvidíme, které mužstvo na západ Čech přijede. Los základních skupin nejprestižnější klubové soutěže začne v 18:00 hodin.