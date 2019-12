Posledními postupujícími v Lize mistrů jsou Bergamo a Atlético

Fotbalisté Bergama postoupili při premiérové účasti v Lize mistrů do osmifinále. V závěrečném 6. kole základní skupiny jim k tomu pomohla venkovní výhra 3:0 nad Šachtarem Doněck a zároveň porážka Dinama Záhřeb 1:4 s Manchesterem City. O výhru anglického týmu se zasloužil hattrickem během 20 minut Gabriel Jesus. Poslední postupové místo pak zaujalo Atlético Madrid díky výhře 2:0 nad Lokomotivem Moskva.

"Citizens" už měli prvenství ve skupině jisté, ale všechny tři zbývající celky ve skupině C bojovaly o účast v jarní fázi soutěže. Nejvýhodnější pozici měl Šachtar s náskokem jednoho bodu na Dinamo a dvou na Bergamo.

Ukrajinskému celku stačila k postupu při ztrátě Dinama remíza a dlouho ji držel. Jenže v 66. minutě poslal Atalantu do vedení Timothy Castagne a o 11 minut později dostal červenou kartu Dodo. Domácí obránce se ohnal rukama po Remu Freulerovi, který ale incidentu výrazně přidal. Vzápětí přidal pojistku Mario Pasalič a v nastavení ještě skóroval Robin Gosens, jemuž na gól "namazal" obrovskou chybou domácí záložník Taras Stěpaněnko.

Atalanta se jako první mužstvo v historii soutěže probojovala do vyřazovací fáze navzdory třem úvodním porážkám. Šachtar se ze třetí pozice posunul do jarní části Evropské ligy.

Dinamo otevřelo skóre v 10. minutě, kdy se záložník Dani Olmo trefil ve vápně parádně střelou z první ze vzduchu. Od 34. do 54. si ale vzal hlavní slovo Gabriel Jesus. Ve věku 22 let a 252 dnů se stal nejmladším Brazilcem, který v soutěži zaznamenal 10 branek a překonal Neymara. Konečný výsledek stanovil záložník Phil Foden.

Atlético už v úvodní minutě vybojovalo penaltu, jenže Kieran Trippier ji neproměnil. Dalšího pokutového kopu "Rojiblancos" se v 17. minutě ujal Joao Felix, jenž se nemýlil. Pojistku přidal po pauze Felipe.

Skupinu D ovládl bez porážky Juventus Turín, který v Leverkusenu zvítězil 2:0 po trefách Cristiana Ronalda a Gonzala Higuaína. Na oba góly přihrál Paulo Dybala. "Stará dáma" nenašla v šesti zápasech přemožitele, Leverkusen si alespoň zahraje Evropskou ligu.

Bayern Mnichov doma porazil Tottenham 3:1 a jako jediný z 32 týmů neztratil ani bod. Bavorský celek navázal na výhru 7:2 z úvodního duelu v Londýně. Tehdy vedli obě mužstva jiní trenéři.

V přímém souboji o účast v Evropské lize uspěl Olympiakos Pireus, který doma zdolal Crvenou zvezdu Bělehrad 1:0. Rozhodující branku dal v 87. minutě z penalty El Arábí.

Paris St. Germain zakončil skupinu triumfem 5:0 nad Galatasarayem Istanbul. Na výhře domácích v Parku princů se nejvýrazněji podíleli Neymar a Kylian Mbappé, kteří vstřelili gól a na další dva přihráli. Ani PSG ve skupině neprohrál.

Real Madrid zvítězil v Bruggách 3:1. Na plném bodovém zisku "Bílého baletu" se brankou a nahrávkou podílel osmnáctiletý brazilský záložník Rodrygo. Na belgické mužstvo čeká Evropská liga.

Mezi 16 nejlepších celků se vedle City, Bergama a Atlética probojovaly Barcelona, Bayern Mnichov, Dortmund, Chelsea, Juventus, Lipsko, Liverpool, Lyon, Neapol, Paris St. Germain, Real Madrid, Tottenham a Valencie. O osmifinálových dvojicích rozhodne los v pondělí 16. prosince.

Fotbalová Liga mistrů, 6. kolo. Skupina A: Club Bruggy - Real Madrid 1:3 (0:0) Branky: 55. Vanaken - 53. Rodrygo, 64. Vinícius, 90.+1 Modrič. Rozhodčí: Stieler - Pickel, Gittelmann - Dingert (video, všichni Něm.). Paris St. Germain - Galatasaray Istanbul 5:0 (2:0) Branky: 33. Icardi, 35. Sarabia, 47. Neymar, 63. Mbappé, 83. Cavani z pen. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Fabbri (video, It.). Skupina B: Bayern Mnichov - Tottenham 3:1 (2:1) Branky: 14. Coman, 45. Müller, 64. Coutinho - 20. Sessegnon. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.). Olympiakos Pireus - Crvena zvezda Bělehrad 1:0 (0:0) Branka: 87. El Arábí z pen. Rozhodčí: Orsato - Manganelli, Giallatini - Guida (video, všichni It.). Skupina C: Šachtar Doněck - Bergamo 0:3 (0:0) Branky: 66. Castagne, 80. Pasalič, 90.+4 Gosens. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Stegemann (video, všichni Něm.). ČK: 77. Dodo (Šachtar). Dinamo Záhřeb - Manchester City 1:4 (1:1) Branky: 10. Olmo - 34., 50. a 54. Gabriel Jesus, 84. Foden. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso - Manzano (video, všichni Šp.). Skupina D: Leverkusen - Juventus Turín 0:2 (0:0) Branky: 75. Ronaldo, 90.+2 Higuaín. Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Haquette - Buquet (video, všichni Fr.). Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva 2:0 (1:0) Branky: 17. Felix z pen., 54. Felipe. Rozhodčí: Kassai - Ring, Tóth (všichni Maď.) - Marciniak (video, Pol.).

VÝVOJ ZÁVĚREČNÉHO KOLA ZÁKLADNÍCH SKUPIN JSME SLEDOVALI ON-LINE:

Konečné výsledky: Leverkusen - Juventus 0:2, Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva 2:0, Bayern Mnichov - Tottenham 3:1, Bruggy - Real Madrid 1:3, Olympiakos - CZ Bělehrad 1:0, PSG - Galatasaray 5:0. Posledním postupujícím do play-off Ligy mistrů se stalo Atlético Madrid.

90.+2: Tak ještě Gonzalo Higuaín zpečetil vítězství Juventusu 2:0.

88. minuta: Už se nic zásadního měnit nebude. Utkání se víceméně dohrávají, snad jen Olympiakos drží důležité vedení nad Bělehradem, které mu může zajistit postup do Evropské ligy.

75. minuta: Zdá se, že je hotovo a do osmifinále půjde Atlético. Paulo Dybala předložil míč před prázdnou bránu Cristianu Ronaldovi a ten pohodlně zakončil. Leverkusen - Juventus 0:1.

67. minuta: Bayern mezitím vede nad Tottenhamem už 3:1 a PSG zvýšilo díky Neymarovi a Mbappému proti Galatasarayi na 4:0. Vede také Real Madrid 2:1 v Bruggách.

54. minuta: Felipe přidal po Kokeho přihrávce druhou branku a Atlético je jednou nohou v osmifinále.

45. minuta: Poločasové výsledky, které zatím hovoří pro postup Atlética: Leverkusen - Juventus 0:0, Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva 1:0, Bayern Mnichov - Tottenham 2:1, Bruggy - Real Madrid 0:0, Olympiakos - CZ Bělehrad 0:0, PSG - Galatasaray 2:0.

36. minuta: A to už neplatí. Icardi + Sarabia = PSG vede s Galatasarayem 2:0.

30. minuta: Večerní várka zápasů je zatím trochu ospalá, dohromady padly ve všech šesti zápasech po půlhodině hry jen tři góly. Největší "přestřelku" vidí diváci v Allianz Areně, kde hraje domácí Bayern s Tottenhamem 1:1.

17. minuta: Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva 1:0! Druhý pokutový kop už španělský tým nezahodil, Joao Felix si dal dobrý pozor, aby nedopadl jako jeho spoluhráč z úvodu střetnutí.

11. minuta: V Madridu mohlo být 1:0 a v Leverkusenu se zápas také rozjel. Nejprve Higuaín hledal před prázdnou bránou Ronalda, který o centimetry na míč nedosáhl, a pak napálil na druhé straně Diaby míč do tyče Buffonovy brány.

3. minuta: Atlético mohlo poměrně záhy vzít postupový osud do svých rukou, Kieran Trippier ale neproměnil pokutový kop.

Druhá várka zápasů nás čeká od 21:00. Nejvíce pozornosti se bude upírat ke skupině D, kde se rozhodne na dálku mezi Atléticem Madrid a Leverkusenem o posledním postupujícím.

Konec utkání: Šachtar Doněck - Bergamo 0:3 a Dinamo Záhřeb - Manchester City 1:4. Do vyžazovací fáze doprovodí anglického mistra italský nováček milionářské soutěže Atalanta Bergamo. Na Šachtar čeká "jen" Evropská liga.

90+5: Atalanta přidala ještě třetí gól, prosadil se Gosens.

86. minuta: Šachtar se mohl vrátit do hry, ale Ismaily svou ránou rozezvučel jen břevno.

84. minuta: Vedení navýšil i Manchester City, na 4:1 upravil Phil Foden.

80. minuta: A tohle je komplikace neřešitelná! Pašalič přidal po rohovém kopu druhý zásah Bergama a italský klub je blízko historickému úspěchu.

77. minuta: Tohle je obrovská komplikace pro Šachtar. Dodo se ohnal po soupeři a viděl červenou kartu.

68. minuta: Bergamo se ujalo vedení! Šachtar rozvlnil síť, ale kvůli ofsajdu branka neplatila. Prakticky z protiútoku dotlačil míč za brankovou čáru Castagne a videorozhodčí po dlouhém zkoumání tentokrát ofsajd odvolal! Nyní postupuje italský celek.

63. minuta: Utkání Šachtaru s Atalantou zřejmě rozhodne jedna branka, zápas začíná být logicky dost nervózní. Bergamo musí vyhrát, soupeři stačí bod.

54. minuta: Tak to bylo rychlé! Gabriel Jesus zkompletoval po Mendyho přihrávce hattrick. City vedou 3:1 a o postup si to rozdají Šachtar s Bergamem.

50. minuta: V Záhřebu už jde vše podle předpokladů, druhou trefu Manchesteru City a na 2:1 pro favorita upravil opět Gabriel Jesus.

45. minuta: Po prvním poločase zůstává na druhé postupové pozici Šachtar Doněck, který hraje doma s Bergamem 0:0. Dinamo Záhřeb zatím drží stav 1:1 s favorizovaným Manchesterem City.

34. minuta: Dinamo Záhřeb - Manchester City 1:1! Hlavou se prosadil Gabriel Jesus a momentálně je na postupové pozici znovu Šachtar.

30. minuta: Citizens jsou tradičně aktivnější na míči, příliš šancí si ale nevytvářejí a zatím potvrzují, že v posledních týdnech nejsou v ideální formě. Zápas Šachtaru s Bergamem je po půlhodině stále bez branek, nicméně ani jeden z týmů nehraje žádný "beton".

20. minuta: Dinamo drží senzační vedení i díky vynikajícímu reflexu brankáře Livakoviče, který zasáhl proti Gündoganově dělovce.

15. minuta: Kovalenko dopravil míč do sítě Bergama, ale neradoval se dlouho, sudí správně odhalili těsný ofsajd.

10. minuta: Šachtar s Bergamem asi kalkulují s tím, že si to rozdají o postup mezi sebou, aby jim do toho ale nehodilo vidle Dinamo Záhřeb! To jde totiž proti Manchesteru City do vedení, parádně se trefil z voleje Dani Olmo.

5. minuta: Ismaily zachyboval při rozehrávce, ale Bergamo přečíslení tři na jednoho do rozhozené obrany Šachtaru nezvládlo. Atalanta musí hrát na výhru a z úvodních minut je to znát.

Od 18:55 se rozhodne o druhém postupujícím ze skupiny C. Čekají nás tudíž zápasy Šachtar Doněck - Bergamo a Dinamo Záhřeb - Manchester City.