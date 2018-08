Pozdní začátek zápasu Olomouc nerozhodí, tvrdí kouč Sigmy

Ačkoli fotbalisté Sigmy Olomouc nastoupí k odvetě 4. předkola Evropské ligy na půdě Sevilly ve čtvrtek až od 21:45, trenér Václav Jílek věří, že nezvyklý čas jeho tým nerozhodí.

"Hráči budou schopni i v tomto pozdějším čase odehrát po všech stránkách standardní utkání a nebude je to limitovat. Nic jsme kvůli tomu neměnili. Že bychom takhle později i trénovali, to ne," řekl na předzápasové tiskové konferenci trenér Václav Jílek.

Problém v tom nevidí ani kapitán Michal Vepřek, ačkoli později v kariéře nikdy nehrál. "Je to asi nejpozdější výkop zápasu, co jsem zažil, ale nemyslím si, že by to měl být problém," prohlásil Vepřek. "Pro nás to nic nemění. Jen budeme mít po obědě větší volno, tak to asi využijeme k regeneraci a ke spánku, abychom se nachystali na zápas. Ale nic jiného v tom nebude," chystá se Vepřek na tradiční španělskou siestu.

Větším problémem pro Olomouc by mohla být absence klíčového stopera Václava Jemelky, který sice do Sevilly přijel, ale kvůli zranění třísel hrát nebude. "Jak velký problém to bude, ukáže až zápas. Já ale věřím, že to problém nebude, i když jde o stěžejního hráče. Ale hráč, který dostane šanci, ho určitě nahradí," věří Jílek.

Hráči Sigmy půjdou do utkání s větším sebevědomím než před týdnem, kdy si ověřili, že mohou být Seville vyrovnaným soupeřem. "S větším sebevědomím do utkání půjdeme určitě. Ověřili jsme si, že se s nimi dá hrát vyrovnaný fotbal, a věříme, že tu jsme schopni něco uhrát," prohlásil Vepřek.

"První utkání nám ukázalo kvalitu soupeře, ale zároveň i způsob, jak se s ním vypořádat. Určitě jsme nepřijeli sehrát zápas z povinnosti a přenechat soupeři snadný postup. Sevilla je superfavoritem, která jde do zápasu s výhodou jednobrankového vedení. Ale je to pořád výsledek, který nám dává naději," řekl Jílek.

Chce vycházet z podobné taktiky jako v domácím duelu. "Budeme vycházet z toho prvního utkání, ale předpokládám, že doma se Sevilla bude chtít prezentovat jinak. Ale ověřili jsme si některé věci, které fungovaly. Pokud rozdíl bude v kvalitě, tak těžko něco vyčítat hráčům, ovšem budeme se chtít aktivitou Seville vyrovnat. Věřím, že organizace hry a nasazení budou protizbraní proti sevillské kvalitě," dodal kouč Sigmy.