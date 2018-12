Real nás naštval, přiznal plzeňský kapitán Roman Hubník

Vše nasvědčovalo na pohodový postup z Ligy mistrů do Evropské ligy. Obhájce nejcennější klubové trofeje Real Madrid doma přece musí porazit CSKA Moskva a český zástupce Viktoria Plzeň může hrát proti AS Řím bez nervů. Všechno bylo jinak, největší madridská ostuda v historii (0:3) donutila Západočechy italský tým porazit. "Real nás naštval," přiznal kapitán Roman Hubník.

Věděli jste během zápasu, jak hraje Moskva v Madridu?

Výsledek jsme znali, protože se průběžné stavy ukazovaly na velkoplošných obrazovkách za brankou. Když jsme šli o přestávce do kabiny, věděli jsme, že CSKA vede 2:0. Ve druhém poločase jsme podali jeden z nejlepších výkonů vůbec a jsme rádi, že jsme si postup uhráli sami.

Naštvalo vás, jak Real propadl před vlastními fanoušky?

Mě osobně hodně, protože jsem nečekal, že by takový klub byl schopen doma prohrát takovým rozdílem. Nula tři! Ale opakuji, o to víc si ceníme, že jsme si postup do Evropské ligy uhráli sami.

Dá se říct, že vás madridský stav nakopl k vyššímu výkonu?

Jednalo se o zdravé naštvání. Řekli jsme si, že do toho musíme jít s větší vervou. Ve druhém poločase jsme se drali víc dopředu, snažili se dát gól. Chtěli jsme víc než soupeř. Kluci obětavě skákali do střel, do přihrávek, moc jsme chtěli. Nakonec se to povedlo.

Sledoval jste i po přestávce, jak se vyvíjí stav v Madridu?

Koukl jsem se na obrazovku a viděl, že Moskva vede už tři nula. Tam na nějaký obrat nebylo ani pomyšlení. Nezbylo nám nic jiného, než jít do toho a spoléhat sami na sebe.

Neklesli jste na mysli, když Řím rychle vyrovnal?

Byl to takový gól z ničeho, trošku jsem se bál, že soupeř vystřelí podruhé a zase se trefí. Ale nesložili jsme zbraně a jsem rád, že jsme přidali další branku. Závěr jsme zvládli dobře. Jsem hrdý na hráče, jak hráli, a taky jsem moc rád, že jsme si s diváky mohli zařvat na oslavu domácího vítězství. Naši fanoušci si to zasloužili.