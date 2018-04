Reklama na fotbal, porazili jsme nejlepší tým světa, jásal Klopp

Za reklamu na fotbal označil trenér Jürgen Klopp výkon Liverpoolu v prvním poločase úvodního čtvrtfinále Ligy mistrů s Manchesterem City, které jeho tým doma vyhrál jasně 3:0. Německý kouč i přesto před odvetou nepovažuje za rozhodnutý.

Liverpool vstoupil do zápasu skvěle a po půlhodině hry vedl díky brankám Salaha, Oxlade-Chamberlaina a Maného. "První poločas byl fantastický. Takhle má vypadat fotbal," prohlásil Klopp. "City je kvalitní tým, ale my jsme dobře vyplňovali prostory, dokázali jsme si najít volná místa a byli jsme aktivní po celý zápas," dodal.

Liverpool dokázal porazit Manchester City podruhé v sezoně. Poprvé se mu to povedlo v lednu v anglické lize, kde suverénnímu lídrovi připravil dosud jedinou prohru. Ve středu navíc výběru Pepa Guardioly, který vede Premier League o 16 bodů, domácí nedovolili ani jednu střelu na branku.

"Nevím, jak se nám to povedlo. Tohle ani nejde naplánovat. Je to šílené, ale opravdu neměli střelu na branku," řekl Klopp. "Je to něco opravdu výjimečného, protože mají skvělý tým. Navíc nehráli špatně, jen jsme je nepustili do šancí," přidal německý kouč.

"Naše obrana byla dominantní, ne moc zatažená a vždycky na správném místě. Takže když jsme vybojovali míč, vždycky jsme měli šanci využít otevřeného prostoru," uvedl Klopp. "A to se nám dařilo moc dobře a dali jsme tři parádní góly. Po přestávce už jsme víc bránili, měli jsme hrát víc s míčem," dodal.

Navzdory vysoké výhře Klopp nepovažuje čtvrtfinále před odvetou v Manchesteru za rozhodnuté. "Jasně, vést 3:0 je lepší, než prohrávat 0:3. Ale Manchester nám to bude chtít doma oplatit. Opět budeme muset skvěle bránit, protože to je jediná možnost jak City porazit. Porazili jsme nejlepší tým světa, ale jsme pořád jen v poločase," prohlásil.