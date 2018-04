Schick odvedl vynikající práci, je skvělý, tvrdí kouč Římanů

Postarali se o velké překvapení, Fotbalisté římského AS dokázali v odvetném utkání čtvrtfinále Ligy mistrů smazat tříbrankovou ztrátu z prvního duelu a napříč všem prognózám postoupili do další fáze. Velký podíl na výhře měl i český útočník Patrik Schick. Vysoký forvard předvedl v žlutočerveném dresu svůj zatím nejpovedenější výkon, za nějž ho následně pochválili nejen spoluhráči, ale i trenér Eusebio Di Francesco.

Věřil jim málokdo. Fotbalisté římského AS vstoupili do odvety čtvrtfinále Ligy mistrů proti Barceloně s nelichotivou tříbrankovou ztrátou, když si z prvního duelu v Katalánsku přivezli porážku 1:4. Postupová matematika tedy hovořila jasně. Pokud chtěli svěřenci Eusebia Di Francesca hvězdy kolem Lionela Messiho vyřadit, museli vyhrát o tři branky a zároveň udržet čisté konto. Těžkou úlohu však zvládli díky fantastickému výkonu vyřešit.

"Vlci" se stali teprve třetím týmem v historii milionářské soutěže, který dokázal obrátit dvojzápas vyřazovací fáze po úvodní prohře o tři a více gólů. Velkou zásluhu na nepředpokládaném úspěchu měl právě osmačtyřicetiletý lodivod, jenž svým svěřencům naordinoval novou taktiku, s jejíž pomocí dokázal španělský velkoklub dokonale zaskočit.

"Dva dny před odvetou nám začal svou filosofii vtloukat do hlav a dokázal s ní divy. Barcelonu jsme skutečně vyřadili, takže prožívám nejkrásnější den kariéry. Je to senzace," prohlásil klíčový středopolař Daniele De Rossi.

Nové rozestavení 3-4-1-2, s nímž klub z hlavního města Itálie do souboje vstoupil, dokázal dostat hosty pod tlak. Ten nakonec vyústil ve tři kýžené trefy, o něž se postarali ústecký odchovanec Edin Džeko, již zmíněný De Rossi a obránce Kostas Manolas, který osm minut před koncem trefil hlavou vysněný postup.

"Jsem velmi spokojený s novou formací, ale více mě zajímá, jak jsme hráli. Rozdíl byl v našem myšlení a v agresivnějším přístupu. Nechtěli jsme Barceloně dovolit kontrolovat hru, což se povedlo," pochvaloval si zkušený kouč.

Schick je skvělý hráč, odvedl vynikající práci, velebí ho kouč

Rodák z Pescary ocenil i výkon Patrika Schicka, jenž měl na úspěšné odvetě lví podíl. Přestože nebyli fanoušci z jeho zařazení do základní sestavy příliš nadšení a většina z nich tento tah nechápala, druhý nejdražší hráč v historii českého fotbalu potvrdil své kvality.

"Podle mého názoru je to skvělý hráč. Tenhle systém ho posunul blíže k Edinu Džekovi a pomohl mu. Ukázal své kvality. Byl velmi nebezpečný a málem skóroval, ale byl skvělý hlavně z taktického hlediska. Jsem za něj velmi šťastný, odvedl vynikající týmovou práci a odehrál skvělý, ba přímo vynikající zápas. To on on byl tím lakmusovým papírkem," uvedl na adresu dvaadvacetiletého forvarda Di Francesco.

Představení odchovance pražské Sparty ocenil i jeho ofenzivní parťák Edin Džeko, který stejně jako Schick v minulosti okusil českou nejvyšší soutěž. "Patrik je velmi mladý a stále se rozvíjí, ale dnes hrál velmi dobře. Bylo to pro mě snadnější mít blízko vedle sebe jeho a Radju Nainggolana. Poprvé jsme nastoupili s třemi obránci a fungovalo to velmi dobře," podotkl bosenský šikula.

A má pravdu. I když bývalý plejer Sampdorie Janov opět nedokázal vstřelit v žlutočerveném dresu premiérovou branku, dostal se do několika slibných šancí a odkrýval svým spoluhráčům prostory, z čehož následně těžil celý tým.

Dojít do finále? Věříme tomu, je to náš cíl, tvrdí Di Francesco

Vyřazením pětinásobného šampiona Champions League ale římská cesta nekončí. Další metou je samotné kyjevské finále, v němž se chtějí "Giallorossi" poprat o zisk nejprestižnější trofeje. Ta totiž v klubové vitríně stále chybí.

"Hned po zápase jsem hráčům řekl, proč by neměli chtít ještě víc? Proč by neměli věřit, že dojdeme až do finále? Odvedli skvělou práci, ale musí pomýšlet ještě výš. Hlavně je ale potřeba pokračovat v tom, co jsme předvedli v úterý. Musíme koukat dopředu, o víkendu nás čeká derby s Laziem," řekl Di Francesco.

Stejný názor mají i samotní hráči. "Postupem do semifinále jsme ještě nedosáhli maxima. Můžeme pokračovat, i mezi posledními čtyřmi se můžeme postarat o další šok," věří De Rossi, římský kapitán. "Nikdo s námi nepočítal, před odvetou nám lidé dávali pětiprocentní šanci na postup. A my to zvládli. Věřím, že to nejlepší ještě přijde," doplnil ho Džeko.

Tak uvidíme, kde až se rozjetá mašina s názvem AS Roma zastaví. Přestože bude v následujícím semifinále kvůli obrovské konkurenci ostatních mančaftů outsiderem, rozhodně se s ní musí počítat.