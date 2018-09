Šlágr na úvod! Základní skupiny odstartuje duel Liverpoolu s PSG

V úterý odstartuje skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů, do které o den později vstoupí i Plzeň. Vrcholem úterního programu bude souboj poraženého finalisty minulého ročníku Liverpoolu s Paris St. Germain. Elitní soutěž nabídne nové časy výkopů v 18:55 a 21:00, v dřívějším termínu se budou v úterý i ve středu hrát dva zápasy a v pozdějším šest zbývajících.

Šlágr v Liverpoolu proti sobě svede dva německé trenéry. Domácí Jürgen Klopp i Thomas Tuchel se dobře znají a v minulosti vedli Dortmund i Mohuč. Úterní soupeři mají na začátku sezony výbornou formu a vyhráli všech pět utkání v anglické, respektive francouzské lize.

"Pokusíme se na PSG dobře připravit. Mají opravdu silný tým a zajímavý fotbalový projekt. Lidé říkají, že bychom měli zvítězit, když jsme se v minulé sezoně dostali do finále...Ale prosím vás," uvedl Klopp.

Crvenou Zvezdu, která v roce 1991 vyhrála Pohár mistrů evropských zemí, čeká premiéra v současném formátu soutěže. Bělehradský tým ve skupině C přivítá Neapol. Svěřenci Carla Ancelottiho by rádi zlomili sérii čtyř venkovních porážek v Lize mistrů.

"Nemůžeme se dočkat, až to začne. Je těžké popsat, co pro nás Liga mistrů znamená. Chceme dostat Crvenou Zvezdu tam, kde si zaslouží být. Proti Neapoli to bude těžké, ale necháme na hřišti všechno," prohlásil trenér Vladan Milojevič.

Barcelona přivítá PSV Eindhoven s bývalý záložníkem Katalánců Markem van Bommelem v roli trenéra. V kádru nizozemského šampiona je i český mladík Michal Sadílek. Barcelona na stadionu Camp Nou neprohrála už 26 pohárových zápasů, z nichž 24 vyhrála.

"Jedeme si tam pro dobrý výsledek. Ale nevím, jak to bude vypadat. Někdo tvrdí, že prohrát s Barcelonou 0:1, 0:2 nebo 1:2 je dobře odvedená práce. Tohle však není náš cíl. Pokud bychom takhle přemýšleli, je lepší zůstat doma," uvedl Van Bommel.

Inter Milán ve druhém duelu skupiny B doma změří síly s Tottenhamem. Jejich minulé čtyři vzájemné souboje nabídly gólové hody, průměrně padalo téměř pět branek na zápas. Italský tým se v hlavní fázi elitní soutěže představí po sedmi letech.

Ve skupině A hraje úřadující vítěz Evropské ligy Atlético Madrid v Monaku a Dortmund v Bruggách. Atlético i Borussia chtějí napravit minulou sezonu Ligy mistrů, v níž nepostoupily do play off. "Déčko" nabídne souboje Schalke s Portem a Galatasaraye Istanbul s Lokomotivem Moskva. Ruský šampion si Champions League zahraje po patnáctileté absenci.