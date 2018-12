Slavia i Trpišovský skládají reparát. Zenit vyrukuje s náhradníky

Jsou ve stejné situaci jako loni. Také v minulém roce potřebovali fotbalisté Slavie uhrát bod, aby si zajistili postup do jarní fáze Evropské ligy. Nestalo se tak a v domácím utkání prohráli nečekaně 0:1 s kazašskou Astanou. Nyní před nimi stojí totožná výzva znovu. Pražané hrají na svém hřišti, tentokrát se proti nim postaví jasný vítěz základní skupiny, ruský Petrohrad, i když v oslabené sestavě.

Poslední krok bývá nejtěžší. Slávisté i Jindřich Trpišovský by o tom mohli vyprávět. Pražané zůstali před branami jarních vyřazovacích bojů loni, jejich kouč nedokázal zase postoupit ze základní skupiny Evropské ligy dvakrát s Libercem. "V obou případech se jednalo vždy o jiné situace. S Libercem jsme hráli proti Marseille o přímý postup ze skupiny, akorát jsme museli vyhrát zápas. V tom druhém to bylo spíš utkání teorie, protože jsme tehdy museli vyhrát v Soluni a soupeři by museli zázračně ztratit," vzpomínal kouč Slavie na působení v druhé evropské soutěži na severu Čech.

"V podobné situaci je nyní Bordeaux," upozornil Trpišovský na aktuální stav skupiny C, kde o druhé postupové místo za již vítězným Petrohradem bojují ještě další tři celky. "Udělat poslední krok je nejtěžší. Trošku to ovlivnilo zápas v Bordeaux a možná i s Kodaní, kdy jsme ho mohli udělat. Dva výkony byly daleko nervóznější než první polovina základní skupiny," připustil slávistický kouč a dal vzpomenout na domácí remízu s dánským soupeřem a prohru 0:2 na půdě francouzského celku.

Vzpomínky na nepovedený poslední zápas v minulém roce s kazašskou Astanou měl v hlavě záložník Slavie Josef Hušbauer. "I když víme, že nám stačí bod, tak se podobných myšlenek snažíme zbavit. Od začátku musíme hrát na vítězství, dát první gól, abychom se uklidnili," řekl Hušbauer na tiskové konferenci. "Věřím, že tým je zkušený, a vidím to i na mužstvu, které má víc sebevědomí než před rokem. Všichni víme, že jsme minulý rok nezvládli v hlavě. Toho se musíme letos vyvarovat a hrát tak, abychom dali první gól a nebyli pod tlakem od začátku," uvedl 28letý fotbalista na tiskové konferenci.

Hvězdy týmu chybějí

Zenit do Česka přijíždí jako jasný vítěz skupiny C. Do Prahy přijížděl s tím, že v hlavním městě České republiky uspěly ruské týmy dvakrát a v obou případech se jednalo o výhry na hřiště Sparty - v 90. letech Spartak Moskva a před třemi lety zase CSKA. Proti Slavii navíc nastoupí bez několika opor, a hrát tak budou muset převážně náhradníci. Zranění nepustí do zápasu Rusa Dzjubu, Srba Ivanoviče, Ekvádorce Nobou či Argentince Paredese. Nejistý je i start dalšího ruského hráče Jerochina.

Jak na Slavii, se pokoušel radit Petrohradu Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi, který proti ní odehrál poslední ligový zápas a musel skousnout prohru 2:3. Trenér Zenitu Sergej Semak ale nebral jeho rady vážně. "Všichni v české lize vědí, jak hrát proti Slavii, i tak je ona úplně jinde," prohlásil na tiskové konferenci. Daleko víc mu ale dělá potíže, že poslední zápas ve skupině začnou jeho svěřenci hrát až ve 23 hodin moskevského času. "Pro nás je to problém, pro naši fyziologii. Fotbalisté jsou zvyklí hrát ve stejných časech. Začínáme pozdě, ještě k tomu v této části sezony, žádali jsme UEFA už několikrát, ale nedá se s tím nic dělat," postěžoval si kouč Petrohradu, lídra ruské soutěže.