Slavia před branou milionářské soutěže, proti je Midtjylland

Fotbalisté Slavie zahájí v úterý úvodním domácím utkáním závěrečného 4. předkola proti Midtjyllandu boj o třetí účast v základní skupině Ligy mistrů. Pražané chtějí navázat na loňský rok, kdy ve stejné fázi přešli před rumunskou Kluž a poprvé od roku 2007 postoupili do hlavní části nejprestižnější klubové soutěže. Odvetu 4. předkola odehrají červenobílí na půdě dánského šampiona příští středu.

Celá kvalifikace evropských pohárů se letos kvůli koronavirové pandemii hraje bez diváků. Pouze 4. předkolo Ligy mistrů je tradičně na dva zápasy, jinak se o postupujících rozhoduje jen v jednom utkání.

Slávisté od nástupu čínských majitelů v roce 2015 budou hrát kvalifikaci Ligy mistrů počtvrté. Úvodní dva pokusy červenobílým nevyšly, vloni pak po dvou výhrách 1:0 vyřadili Kluž. Za postup do základní skupiny by český šampion inkasoval prémii zhruba 15,3 milionu eur (410 milionů korun). Pokud by přes Midtjylland nepřešel, zahrál by si na podzim skupinu Evropské ligy.

Zatímco červenobílí stejně jako před rokem vstupují do kvalifikace až v závěrečném předkole, dánský tým už vyřadil dva soupeře. Nejprve vyhrál 1:0 na půdě Ludogorce Razgrad, který vede český trenér Pavel Vrba, a poté doma porazil Young Boys Bern nečekaně jasně 3:0.

Trpišovský Dánům věřil

Slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského to nepřekvapilo. "Věřil jsem Dánům. Viděl jsem zápas Midtjyllandu s Razgradem, kde podali skvělý výkon a byli jednoznačně lepší. Strašně se mi líbili i v tom zápase s Bernem, jejich výkon postupně gradoval. Potvrdili suverenitu, kterou měli v dánské lize," řekl na online tiskové konferenci Trpišovský.

"V kvalifikaci ještě nedostali branku. Jsou teď v kompletním složení, jsou zodpovědní, důrazní, hodně běhaví a dobří v práci v rychlosti s míčem. Je to tým, který nemá moc slabin," doplnil slávistický trenér.

Bookmakeři považují za favorita na postup Pražany. Midtjylland, který vznikl ve městě Herning sloučením dvou klubů teprve v roce 1999, ještě nikdy do základní skupiny Ligy mistrů nepostoupil. Proti českým soupeřům dosud v pohárech nehrál. "Bude to určitě velká válka a bude to vyrovnané. Budou rozhodovat drobnosti," mínil Trpišovský.

Slávisté předloni ve skupině Evropské ligy vyhráli v Kodani 1:0 a doma remizovali bez branek. Ve čtyřech zápasech s dánskými soupeři ještě neinkasovali. "S Kodaní jsme hráli a víme, jak je kvalitní. Midtjylland vyhrál před Kodaní s obrovským náskokem. Když se budeme bavit o dánské lize, je podle mě nejkvalitnější ze všech těch severských," upozornil Trpišovský.

Trpišovský je rád, že první zápas sehraje Slavia doma

I vzhledem ke koronavirovým opatřením mu nevadí, že Slavia na rozdíl od loňského roku začíná 4. předkolo Ligy mistrů doma. "Kdybych si měl vybrat, tak bych chtěl asi začít bez diváků doma. Je to podle mě větší výhoda do zápasu venku. Druhý zápas může být otevřenější a vaše venkovní góly můžou být velká výhoda, zejména do prodloužení. Záleží ale samozřejmě na prvním zápase," dodal Trpišovský.

Pražané byli před 4. předkolem v izolovaném režimu, aby se nikdo z nich nenakazil koronavirem. Všech 55 osob účastnících se zápasu mělo negativní výsledek povinného testu na covid-19 ze strany UEFA, uvedl na sociální síti twitter předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

Zápas v Edenu začne v úterý v 21:00 a asistovat mu bude i videorozhodčí. Ve slávistickém týmu je nejistý start dvojice David Hovorka, Ibrahim Traoré, která kvůli zranění chyběla při páteční ligové výhře 5:1 nad Teplicemi.