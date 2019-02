Slavia zná soupeře. Přijede i hvězdný Čech

A kdo by jím měl být. Už pro první jarní vyrřazovací kolo si slávisté přáli zvučného soupeře, dostali však Genk, který měl ze všech nasazených týmů nejnižší koeficient. Nyní jsou mají stejné přání a doufájí, že vyprodají Eden.



Trenér Jindřich Trpišovský nechtěl o konkrétním soupeři ani slyšet, přesto se vyjádřil, že by raději někoho zvučného a známeho typu anglických, italských či španělských týmů. Nemůžu říct, jakého soupeře bych si přál, protože to nikdy nevyšlo. Takže řeknu tentokrát Krasnodar. Kdybych řekl koho nechci, tak bychom ho určitě dostali," uvedl Trpišovský.

"Týmu tento postup dodá velkou sebedůvěru. Největší bonus je to, co tu nechci říci. Že můžeme dostat velký tým. Rvali jsme se o to dlouhou dobu, aby měli lidi možnost v Edenu přijít na velký tým," dodal