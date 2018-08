Slávistický trenér Trpišovský: Podivný gól? Naše chyba

Nejdřív to vypadalo, že bude trenér Jindřich Trpišovský truchlit nad zbytečnou ztrátou. Pak ale Slavia srovnala krok a vyválčila remízu. Do odvety s kyjevským Dynamem tak půjde za vyrovnaného stavu 1:1. Přitom ale měli sešívaní na víc. Branku soupeře zaplavili salvou střel a Ukrajince zachránila od inkasovaných gólů jen nepřesná muška červenobílých střelců. Sami navíc vsítili trefu z kategorie zvláštních. "Mám z utkání trošku rozpačité pocity," přiznal slávistický kouč.

I když se slávisté v Evropě prezentovali solidním výkonem, který proti kyjevskému Dynamu stačil na remízu, lodivod sešívané lavičky úplně spokojený nebyl. Aby také ne, hektický duel byl napjatý až do konce a naději trefil až chvíli před koncem z penalty Hušbauer.

"Celkově mám z utkání trošku rozpačité pocity. Postavili jsme se tomu čelem, a kdybychom nedostali gól, hodnotil bych to pozitivně. Náš výkon gradoval, až na ustrašenost v prvních dvaceti minutách byl kvalitní, posledních dvacet minut jsme měli vytrvalý tlak, Dynamo toho už mělo na konci plné zuby. A z jediné situace ve druhém poločasu, ještě z takového divného autového vhazování, dostaneme gól..." popisoval.

Právě úvodní trefa zápasu hodně rozvířila emoce. Situace byla hodně specifická. Dynamo rozjelo akci ve chvíli, kdy byly na ploše dva míče. Přestože sešívaní bouřlivě protestovali, branka platila a mužstvo z Edenu muselo dotahovat. "Hráčům jsem to vyčítal už při zápase, rozhodčí předtím hru předtím v podobné situaci přerušil, teď ne. Měli jsme to ubránit, gól jde na náš vrub. Měli jsme to ubránit, hráče jsme vystavovali do ofsajdu místo toho, abychom to dohráli, byla to naše hrubá chyba.

Mrzela ho i špatná produktivita, která sešívané provázela celý zápas. "Velké zápasy se hrají na proměňování šancí a Dynamo mělo dvě. Nejdřív ve třetí nebo čtvrté minutě, kdy nás podržel Kolář, pak přišel ten gól po autu. My jsme naopak v jasných pozicích neproměnili například dvě hlavičky," litoval.

Své svěřence ale nezapomněl ani pochválit. "Hráči do toho dali všechno, byla tu skvělá atmosféra. Ve všech parametrech dobrý výkon, ale konečný výsledek i vzhledem k průběhu zápasu hraje spíš pro Dynamo," řekl.

Zároveň se vyjádřil ohledně toho, co by mohlo Slavii v boji o postup pomoci. "Klíčem je aktivita, bylo to vidět i teď. Když jsme byli pasivnější, těžko jsme je honili po celém hřišti, mají skvělý první dotyk. Nejeli bychom tam s cílem bránit. Chceme dát gól, s tím stejným cílem bychom tam jeli tak jako tak. Je otázka, jak proběhne první poločas. Nejsilnější jsou v brejcích, tam je budou hnát lidi a bude složitější je chytat," uzavřel.