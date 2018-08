Slávistický účet z LM: vydělala deset milionů, přišla o sto třicet

Vítězství v Mol Cupu posouvalo Slavii Praha přímo do základní skupiny Evropské ligy, druhé místo v české nejvyšší soutěži jí umožnilo usilovat o peníze v Lize mistrů. Ve 3. předkole jí cestu za bohatstvím zatarasilo Dynamo Kyjev po výsledcích 1:1 a 0:2. A přišla skutečně o velké peníze.

Účast v kvalifikaci nebyla prodělečná, naopak nějaký milionek do klubové pokladny přiskočil. "UEFA dává za účast ve 3. předkole okolo 450 tisíc eur," prozrazuje mezinárodní sekretář pražského klubu Jiří Vrba podíl z centrálního sponzoringu Ligy mistrů. V přepočtu okolo 11,7 milionu korun.

Další tržba přišla z prodaných vstupenek, utkání s Dynamem Kyjev v Edenu vidělo 19 370 diváků - 93 procent z kapacity stadionu -, a jiných obchodních aktivit. Odečíst se musely naopak výlohy: letadlo do Kyjeva, ubytování, pořadatelská služba a další. "Odhadem byl výdělek asi deset milionů korun," propočítává Vrba.

Tyto peníze by Slavia neměla, kdyby se nezúčastnila kvalifikace Ligy mistrů. Ale proniknutí do dalšího kola tzv. play-off proti Ajaxu Amsterdam, by jí zajistil od UEFA příspěvek ve výši pěti milionu eur - cca 130 milionů korun. Plus další tržby, které by atraktivní soupeř přinesl.

Pocit křivdy z neregulérního gólu v Kyjevě na stav 0:2, který sebral červenobílým poslední šance o obrat v utkání a případný postup, bolí o to víc.