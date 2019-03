Slovenský fotbalista šokoval. Chce se přejmenovat na Inter

Milan Škriniar, slovenská fotbalová hvězda, přišel s bláznivým nápadem, jak nabudit své spoluhráče k ještě lepším výkonům. Je si totiž jistý, že italský klub má na to, aby vyhrál v nejbližších letech Ligu mistrů. A pokud se tak stane, chce využít podobnosti svého křestního jména s názvem italského města a na Inter se přejmenovat.

Okolo čtyřiadvacetiletého obránce je rušno. Velkokluby kolem něj pro jeho výkony vehementně krouží, ale slovenský reprezentant zůstává nadále Milánu věrný. Přitom podle deníku Šport.sk mají o něj zájem takové velkokluby jako Manchester United, FC Cheslea či FC Barcelona. "K nové dohodě s Interem je blízko. Každý ví, že tady chci zůstat," uvedl v rozhovoru pro Tuttosport a vyjádřil trenérovi Lucianu Spalletimu důvěru s tím, že tým k nejcennější evropské klubové trofeji brzy dovede.

Letos to však nebude. Inter vypadl, když ve "skupině smrti" skončil až třetí za Barcelonou a Tottenhamem. "Bylo by krásné, kdybychom přivezli našim fanouškům nějakou trofej. Od posledního úspěchu uplynula spousta času a každý po něm touží. I když teď nevyšla Liga mistrů, je pro nás důležité obstát v Evropské lize," nastínil hráč, jemuž trenér "přilepil" cenovku s částkou přesahující dvě miliardy za prodej, další plány. "Když mi povídal, jakou pro něj mám hodnotu, nevěřil jsem. Je to pěkné, ale na penězích nezáleží. Důležité je, co ukážu na hřišti," dodal.

Důvěra v trenéra a osobní přesvědčení dokonce slovenského obránce dohnaly k sázce se sportovním reportérem Mateem Barzaghim. Pokud Inter napodobí v nejbližších letech rok 2010, kdy naposledy vystoupal na vrchol v Lize mistrů, půjde na úřady a nechá si do jména vepsat prostřední jméno "Inter".

Sazka byla v pátek zveřejněna na twitterovém účtu televize Sky Sport jako lákadlo na večerní duel s Cagliari. Ten ale pro "nerazzurri" dopadl velmi špatně, na půdě čtrnáctého celku prohráli 1:2.