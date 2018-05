Šmicer na finále chybět nebude: Liverpool rozhodně má šanci

O Liverpoolu mluví v první osobě - my. Anglický klub se zaryl českému internacionálovi Vladimíru Šmicrovi, vicemistrovi Evropy 1996, pevně pod kůži, ostatně vydatně mu pomohl k poslednímu triumfu v Lize mistrů v roce 2005. A nyní by mohl přijít další. "Šanci máme," tvrdí a bude osobně na utkání v Kyjevě přítomen.



Říká se, že lepší finále si fanoušci nemohli přát. Souhlasíte?



Asi opravdu moc lepších zápasů není. A jsem rád, že Liverpool je znovu ve finále a bude bojovat o nejcennější trofej. Real je gigant, získal ji už dvanáctkrát, bylo by skvělé, kdybychom ho ve finále porazili.



To se povedlo v roce 1981 v pařížském Parku princů, kdy vyhrál 1:0. Pamatujete si na tento zápas?



Ne, bylo mi osm a nepamatuju si ho. Myslím, že jsem ho viděl, ale útržky mi nenaskakují. Mně pořádně v paměti utkvělo až mistrovství světa ve Španělsku v následujícím roce (hrál na něm jeho tchán Ladislav Vízek - pozn. red.)



Má nyní Liverpool proti obhájci šanci?



Já si myslím, že rozhodně má. Cestou do finále vyřadil Manchester City, který patřil mezi favority na vítězství. Věřím mu. Kluci mají skvělou formu, útočníci dávají hodně gólů. Musíme se ale vyvarovat defenzivních chyb. Předvádíme ovšem styl, kdy padá hodně gólů, to mě baví, a věřím, že dáme o jeden víc než soupeř.



Zmiňujete chyby v defenzívě. Moc se jich bojíte?



Zas nemáme tak špatnou obranu, abychom byli předem poraženi.



Viděl jste osobně zápasy Liverpoolu v Lize mistrů?



Jezdím tam často, tak pětkrát do roka, na anglickou Premier League i na Ligu mistrů. Jsem ambasadorem klubu a jsme v kontaktu. Viděl jsem oba semifinálové zápasy proti AS Řím, jak na Anfield Road, tak odvetu v Itálii. Jezdím hrát i za starou gardu a jsem ambasadorem klubu v Asii. Letos jsem tam byl dvakrát.



A uvidíte i finále v Kyjevě?



Budu tam a moc se na utkání těším. Mohl jsem jet od Liverpoolu i od UEFA, ale nakonec jsem si vybral pozvání UEFA. Den před finále proběhne miniturnaj starých gard na malém hřišti 5+1. My máme tým, Real, bude to zajímavé.