Tottenham sní o hymně Ligy mistrů na svém stadionu

Po osmi letech jsou fotbalisté Tottenhamu mezi nejlepší osmičkou v Lize mistrů. Dortmundu v úterý oplatili vyřazení v osmifinále Evropské ligy na jaře 2016. O vítězství 1:0 v Německu rozhodl Harry Kane, jenž se díky 24. gólu stal nejlepším střelcem klubové historie v evropských pohárech.

"Mám velkou radost. Víte moc dobře, jak s ním na tom jsem. Je to jeden z nejlepších útočníků na světě. Jeho přístup a odhodlání jsou fantastické," řekl trenér Spurs Mauricio Pochettino pro espn.com. Pětadvacetiletý Kane se prosadil krátce po začátku druhého poločasu střelou z hranice vápna k tyči. Posunul se tak před Jermaina Defoea. Kane nastřílel 14 branek v Lize mistrů a deset v Evropské lize.

Kromě něj se do statistik výrazně zapsal i brankář Hugo Lloris, který v součtu všech soutěží vychytal v dresu Tottenhamu 100. čisté konto. "Chci jim oběma pogratulovat. Hugův počin je obdivuhodný," prohlásil Pochettino. Před třemi lety v osmifinále Evropské ligy zvítězil Dortmund v úvodním zápase nad Tottenhamem 3:0 a v odvetě vyhrál 2:1. Nyní to byli "Kohouti", kteří si hřiště protivníka přivezli náskok 3:0.

"Když máte ve svých rukách možnost dostat se do čtvrtfinále, každý věří, že už tam jste a to je velmi nebezpečné. Musíte být ještě zodpovědnější a dát si pozor," uvedl argentinský kouč. "Dortmund neměl co ztratit a hrál v klidu. Po pěti letech v Tottenhamu to pro mě a hráče bylo poprvé, co jsme byli v takové situaci," podotkl Pochettino.

Věří, že čtvrtfinále už by jeho svěřenci mohli odehrát na novém stadionu. Spurs hrají dočasně ve Wembley. "Očekávám, že se představíme na novém stadionu. Včera jsem o tom mluvil s (předsedou klubu) Danielem (Levym) a byl velmi pozitivní. Doufám, že se tak stane. Přeju si, abychom mohli hrát na novém stadionu," uvedl bývalý kouč Espaňolu Barcelona.

"Seděli jsme a poslouchali jsme hymnu Ligy mistrů. Bavili jsme se s (asistentem) Jesúsem Pérezem o tom, jak úžasné by bylo poslouchat hymnu před začátkem utkání na novém stadionu," doplnil Pochettino.