Traoré oslavil vítězstvím 30. narozeniny a premiéru v Evropě

Ke kulatým 30. narozeninám (16. září) dostal slávistický legionář z Pobřeží slonoviny Ibrahim Benjamin Traoré nejkrásnější dárek: první zápas v evropském poháru. A byl převázaný mašličkou - vítězný.

Užil jste si jubileum?

Byl to perfektní večer. Podařilo se nám vyhrát, navíc s nulou, byla to pro mě skvělá premiéra v Evropě.

Vítězství bylo ovšem nejtěsnější. Nebáli jste se, že o ně v záběru přijdete?

Je pravda, že poté, co jsme vstřelili branku, jsme měli i další šance, ale bohužel se nám nepodařilo je proměnit. Jaromir Zmrhal neproměnil svoji další šanci ke konci zápasu, kdy jeho střelu kryl Benoît Costil. Ke konci se na našem týmu trochu podepsala únava, protože jsme od začátku dávali do zápasu vše. Bordeaux pak začalo lépe kombinovat. Ovšem v každém případě je i výhra 1-0 výborná, je dobře, že si z prvního zápasu odnášíme tři body.

Jak jste se připravoval na souboje s hráči Bordeaux?

V týdnu jsme na tom hodně zapracovali, věděli jsme, že Bordeaux má skvělé hráče. Trenér nás žádal, abychom k soubojům přistupovali s velkým zaujetím a velkou vážností, což se nám už od začátku dařilo. Jak jsem řekl, byl to úvodní zápas v Evropské lize a potřebovali jsme body. Myslím, že výhra byla zasloužená, splnili jsme to, co žádal trenér, abychom nevynechali žádný souboj. Máme tři body, to je dobrý začátek.

Jak hodnotíte výkon soupeře?

Bordeaux je velmi kvalitní francouzské mužstvo s dobrými hráči, na hřišti jsme se ale popravdě řečeno nesetkali s tím týmem, na který jsme čekali. Naštěstí pro nás, protože kdyby bylo Bordeaux v plné formě, bylo by to pro nás o hodně těžší.