Trpišovský: Hráči předvedli výkon s koulemi. Vyčítal si střídání

Smíšené pocity přinesl první zápas základní skupiny Ligy mistrů proti Interu Milán fotbalistům Slavie a jejich trenérovi Jindřichu Trpišovskému. Červenobílí přišli o výhru ve 92. minutě, kdy inkasovali gól na konečných 1:1. Navzdory zklamání ze ztráty tří bodů byl Trpišovský na hráče náležitě hrdý.

"K tomu, abyste uspěli nebo se vyrovnali takovému týmu, který proti nám stál, potřebujete týmový a individuální výkon, jedno bez druhého nejde. Troufnu si říct, že hráči podali skvělý individuální výkon, hlavně odvážný. Jak rád říká můj agent, výkon s koulemi," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Slavia byla blízko senzační výhře na San Siru, když od 63. minuty vedla. V nastavení však srovnal Barella. "Neumím vyjádřit bezprostřední pocity, protože jsme bohužel přišli ve 92. minutě o vítězství, které by bylo vzhledem ke druhému poločasu zasloužené. Na jedné straně hrdost na tým, jak se s tím popasoval, že jsme splnili to, co jsme si včera říkali na tiskovce a v kabině," uvedl Trpišovský.

"Na druhou stranu jsme bohužel inkasovali zbytečný gól a navíc za stavu 1:0 jsme měli tři čtyři situace, kdy jsme mohli dát rozdílovou branku, a závěr bychom dohráli více v klidu. Pro nás zklamání s tím, jak jsme dohráli posledních osm až dvanáct minut," zhodnotil utkání Trpišovský.

Někdejšímu kouči Žižkova či Liberce vyšlo první střídání, kdy namísto zraněného Traorého dal důvěru Zelenému, po jehož střele skóroval Olayinka. Zpětně si však vyčítal střídání z 85. minuty, kdy stáhl ze hry střelce branky, na jehož místo nastoupil Provod.

"Určitě bychom střídali jinak, kdybychom měli jiné složení, bohužel do toho promluvilo zranění Traorého, který by zápas jinak určitě dohrál a my jsme mohli střídat jinak. Hráči podali skvělý výkon. Chyba byla na naší straně u trenérů u třetího střídání. Kdybych mohl jít zpětně, tak třetí střídaní bychom dávali útočníka, tak aby vepředu víc udržel balony, protože to byl kámen úrazu kromě zlepšeného výkonu Interu, kterému hodně pomohl Politano. Tohle od nás nebylo úplně šťastné rozhodnutí, tak jak to vyšlo u Zeleného, tak tohle bohužel nevyšlo, ale to je fotbal," konstatoval Trpišovský.

Radost měl z početného davu slávistických fanoušků. "Skvělý výkon našich fanoušků, je neuvěřitelné, když je vidíte v tom počtu a jak fandí, to je skvělé. Absolutorium pro všechny," řekl Trpišovský.

"To nejdůležitější, co jsem hráčům říkal, bylo, že ať bude výsledek jakýkoli, i když momentálně je pro mě zklamání, tak je to, aby ti lidi, kteří sem přijeli, byli na nás hrdí. To jsme splnili, bohužel i s kaňkou toho gólu, který nás strašně mrzí. Nestane se vám každý den, že u takového klubu budete šest minut od vítězství," uvedl Trpišovský.