Trpišovský snil o Anglii. Chelsea je odměna pro všechny, říká

Do třetice se dočkali. Po belgickém Genku a španělské Seville vyzvou fotbalisté Slavie v Evropské lize soupeře, kterého si přáli už od začátku. Ve čtvrtfinále se utkají zřejmě s největším aspirantem na vítězství v celé soutěži, londýnskou Chelsea. "Je to nejvíce, co můžete potkat," radoval se trenér Pražanů Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro klubový web.

Nejtěžší, ale nejlákavější možný soupeř. Na slávisty zbyla v pátečním osudí Chelsea - vítěze Evropské ligy z roku 2013. V Edenu však nepanuje kruté vystřízlivění po senzačním postupu nad Sevillou, ale naopak ještě daleko větší radost za dosavadní výkony. "Los nás těší nejvíce. Byla to první volba, kterou jsme všichni chtěli," prozradil trenér Jindřich Trpišovský, který se dlouhodobě netajil tím, že by chtěl vyzvat na souboj anglický tým.

Přání se mu tedy do třetice splnilo a slávisté si zahrají odvetu čtvrtfinále na londýnském Stamford Bridge. "Mluvili jsme několikrát o tom, že bychom si přáli dostat se do Anglie. Teď se nám to vyplnilo. Je to odměna pro všechny lidi," prohlásil radostně Trpišovský. "Přijede sem Chelsea. Přijedou Sarri, Hazard, Higuaín, Jorginho. Skvělí hráči a skvělý tým. Bude to obrovský svátek pro celou Slavii. Nikdo z historie nevymaže, že tady v Praze byla Chelsea a hrála v Edenu," rozplýval se slávistický trenér.

Po vyřazené Sevilly si Slavia může troufat právem na kohokoliv. Nyní vyzve anglického giganta. Trpišovský si netroufl odhadnout šance svého týmu, když už v osmifinále Pražanům téměř nikdo nevěřil. "Když jsme dostali Sevillu, pětinásobného vítěze, tak jsme se taky bavili, že jsou šance minimální. Nakonec to dopadlo tak, že jsme neprohráli ani jeden zápas," řekl slávistický kouč.

O přehnaně velké sebevědomí se ale nejedná. Trpišovský ví, že Chelsea je oproti Seville na zcela odlišné úrovni. Pro anglické celky bývá Evropská liga odsunuta až za Premier League či Ligu mistrů. Celek ze Stamford Bridge ale ukázal, že druhou kontinentální soutěž bere zcela vážně. "Koukali jsme na sestřih z Kyjeva, kdy Chelsea vyhrála v Kyjevě 5:0 po prvním zápase, kdy už měli jistý postup. Kvalita soupeře je samozřejmě obrovská. Je to nejvíce, koho můžete potkat, největší hráči," konstatoval Trpišovský.

Slavia začne čtvrtfinále Evropské ligy doma. Podle 43letého kouče Slavie se ale o nevýhodu nejedná. "Jsme rádi, že hrajeme první zápas doma. Trochu si je v Edenu osaháme. Těšíme se také na Stamford Bridge a Anglii. Splněný sen a jsem šťastný za všechny lidi, že ta motivace, kterou jsme měli jak v Genku, tak v Seville, dostat sem takové týmy, se vyplnila," konstatoval kouč k programu čtvrtfinále, které je na programu v první polovině dubna.