V Edenu začne honba za miliony. Zlomí Slavia kyjevskou obranu?

Fotbalisté Slavie vstupují do pohárové sezony. Ačkoliv mají jistou účast v základní skupině Evropské ligy, chtějí se porvat o šanci proklouznout do Ligy mistrů, v níž se točí stamiliony. První překážkou bude Dynamo Kyjev, které má v úvodu tohoto ročníku stejně jako Pražané fantastickou formu.

Další český zástupce začíná bitvu o evropské poháry. Sparta, první z nich, bohužel neuspěla, když nedokázala postoupit přes srbskou Suboticu do třetího předkola Evropské ligy. Napravit pověst našich klubů se nyní chystá Slavia, kterou však čeká ještě mnohem těžší oříšek - Dynamo Kyjev.

Vršovický klub si Ligu mistrů zahrál naposledy před jedenácti lety, když dokázal postoupit přes Žilinu a Ajax Amsterdam, jenž je jedním ze dvou možných soupeřů pro čtvrté předkolo. Nejblíže k další účasti měl loni, jenže nedokázal zvládnout poslední krok. Letos má šanci na reparát. A fanoušci věří, že ho jejich svěřenci zvládnou.

Trpišovského družina totiž vstoupila do úvodu nové sezony naprosto famózním stylem, když vyhrála všechny tři ligové zápasy. V každém z nich navíc vstřelila minimálně tři branky, celkem obdržela pouze jednu. Hráči se během uplynulého soustředění dokázali seznámit se všemi praktikami exlibereckého kouče a letní dril začíná přinášet ovoce.

Předešlé výkony ale tým pod tlak nedostávají. "Myslím si, že nás to pod žádný tlak nedostává. Úterní zápas a potažmo odveta bude o něčem úplně jiném než liga. To nás nemusí svazovat. Musíme předvést to, co předvádíme v lize, aby všichni byli spokojení - jak my, tak fanoušci," řekl na tiskové konferenci Jan Sýkora, který letos začal nastupovat ve středu pole.

Loňskému vicemistrovi se povedly i přestupy. Oba dva "najatí" záložníci Alexandru Baluta i Peter Olayinka se dali zdravotně do kupy a oba již dokázali skórovat. Totéž se povedlo i obránci Vladimíru Coufalovi. Poslední zmíněný nastoupí do úterního duelu proti Kyjevu na sto procent, nad startem předešlých zmíněných visí otazník.

Kyjev má skvělou defenzivu

Výbornou formou oplývá ale také Dynamo. Kyjevský tým, jenž hraje evropské poháry pravidelně, vyhrál všechny čtyři prozatímní duely v domácí soutěži shodně 1:0. V součtu s přípravou navíc neobdržel branku už sedmkrát po sobě. A to proti němu stál i takový soupeř, jako je Šachtar Doněck. I proto bude v dvojzápase lehkým favoritem.

Sýkora každopádně věří, že slavistický gólostroj dokáže silnou kyjevskou defenzivu prolomit. "Budeme se snažit, abychom byli ti, kteří Dynamu jako první dají gól. Soupeře jsme si rozebrali, dívali jsme se na video. Je hodně takticky vyspělý a mají na tom hodně postavenou defenzivní činnost," uvedl.

Přestože "bílomodří" zatím vítězí pouze nejtěsnějším možným rozdílem, mají v ofenzivě velkou kvalitu. Mezi hlavní hvězdy Chackevičova výběru, který tvoří především domácí plejeři, patří křídelníci a Viktor Tsygankov i Benjamin Verbič.

Prvnímu souboji o postup do závěrečného předkola Champions League bude přihlížet vyprodaný Eden. Právě fanoušci by měl být jedním ze základních faktorů pro úterní úspěch českého zástupce. Utkání má výkop v 19.30 hodin.