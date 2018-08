V lepší společnosti. Ze soupeřů Plzně jde strach, má šanci uspět?

A je to tu zase. Plzeňští fotbalisté se po pěti letech opět podívají do slavné Ligy mistrů. Čtvrteční los v Monaku přisoudil Západočechům velmi lukrativní soupeře: Real Madrid, AS Řím a CSKA Moskva. Pojďme si soupeře úřadujícího mistra představit a odhadnout, jak skupina G dopadne.

Plzeň vyfasovala velice atraktivní skupinu, která svým věhlasem budí strach. Hráči jsou spokojeni, vedení mělo bezprostředně po losu také radost. Nutno si však přiznat, že šance na postup do jarních bojů ať už Ligy mistrů, nebo Evropské ligy, jsou ve hvězdách.

Jasnými favority skupiny jsou obhájci trofeje z Madridu a římské AS, ve kterém na pořádnou příležitost čeká český útočník Patrik Schick. Cesta by mohla vést přes moskevské CSKA, se kterým se Viktoria potkala již před pěti lety v Lize mistrů a právě na jeho úkor postoupila ze třetího místa do vyřazovací části Evropské ligy.

Nyní vám představíme všechny tři soupeře Plzně a přidáme odhad, jak skupina G nakonec skončí.

Real Madrid

Jasný favorit skupiny. Španělský gigant, který loni ovládl celou soutěž, je řazen mezi adepty na celkové vítězství milionářské soutěže. I přes odchod hvězdného Cristiana Ronalda a trenéra Zidana by bylo bláhové si myslet, že Bílý balet nebude nadále dominovat. V útoku dostane konečně příležitost Gareth Bale, který bude chtít dokázat, že má na to, aby tým po odchodu CR7 střelecky táhl. Ve španělské lize je po prvních dvou kolech Real Madrid na prvním místě s celkovým skóre 6:1. Nový trenér Julen Lopetegui má k dispozici silný kádr, který bude konkurenceschopný v celé Evropě.

Tip na umístění: 1. místo / 16 bodů

AS Řím

Dle většiny odborníků a předpokladů, by mělo římské AS skončit druhé. Tým vede z lavičky emotivní trenér Di Francesco, který se snaží rok od roku svůj tým více a více posilovat. Velkou ztrátou je odchod jasné jedničky v brance Alissona do Liverpoolu, jako náhrada přišla švédská jednička Olsen, kterému se nadmíru povedlo poslední mistrovství světa. Naopak, tým posílil hlavně směrem dopředu. Od záložníků Pastoreho a Kluiverta se na Stadio Olimpico čeká hodně, speciálně v budoucnu. Na hrotu čeká na svou příležitost Patrik Schick, který by měl pravidelně sbírat minuty, ale hlavně se učit od hlavního snajpra týmu - Edina Džeka. Římané loni prožili snový ročník, když ve čtvrtfinále Champions League vyřadili po velkolepém obratu Barcelonu a v semifinále o gól nestačili na Liverpool.

Tip na umístění: 2. místo / 13 bodů

CSKA Moskva

Papírově nejslabší protivník skupiny. Ruský vicemistr se představil ve skupině Ligy mistrů také loni, nasbíral v ní celkem devět bodů, což stačilo na postup do play-off EL. Viktoria Plzeň má s CSKA bohaté zkušenosti. Před pěti lety se spolu utkaly právě ve skupinové fázi LM. Tehdy se jednalo o rozhodující zápas skupiny s pohádkovým koncem. Viktoria otočila utkání a po gólu Tomáše Wágnera z 90. minuty si zajistila postup do jarní Evropy. Moskevský klub tak má Západočechům co oplácet. Hlavní město Ruska je také oblíbenou destinací i pro české fotbalisty. Své si v CSKA odehráli např. Tomáš Necid nebo Jiří Jarošík.

Tip na umístění: 4. místo / 3 body

Viktoria Plzeň

Západočechy čeká bezpochyby těžká skupina, ale vzdávat se předčasně, je zbytečné. Český mistr si zahraje šest výjimečných utkání ve výjimečné soutěži, toho je potřeba si vážit. Věřme, že svěřenci trenéra Vrby se na utkání v milionářské soutěži dobře připraví a budou diváky bavit fotbalem, jaký předváděli v letech 2011/12 a 2013/14, kdy si slavnou soutěž zahráli.

Tip na umístění: 3. místo / 4 body

Jestli se tipy redakce potvrdí, nebo ne, se teprve uvidí. Na realitu si musíme počkat do 19. září, kdy Plzeň doma vyzve ve veledůležitém utkání CSKA Moskva.