VIDEO: Hvězda zápasu? Kočka, tvrdí fanoušci. UEFA chystá trest

Odvetné utkání fotbalové Ligy mistrů mezi tureckým Besiktasem a německým gigantem z Mnichova slibovalo velkou podívanou. Té se nakonec diváci na stadionu i u televizních obrazovek skutečně dočkali, když viděli čtyři pěkné branky. O největší rozruch se ale nepostaral nikdo z hráčů, nýbrž domácí mazlíček. Během druhého poločasu totiž na hřiště vtrhla kočka, kterou následně příznivci zvolili hvězdou zápasu. Kdo však tuto situaci nevzal komicky, byla UEFA, která už připravuje pro instanbulský klub sankce.

Ne nadarmo se tvrdí, že je milionářská fotbalová soutěž s názvem Champions League bezkonkurenčně nejatraktivnějším týmovým turnajem světa. Drama začíná už v předkolech, pokračuje přes základní skupiny a vrcholí ve vyřazovacích bojích. Výjimkou není ani tento ročník, už osmifinálová klání nabídla pěknou řádku skvělých duelů, které pobavily nespočet fanoušků.

Výjimkou nebyl ani souboj Besiktase Istanbul s mnichovským Bayernem. A to i přesto, že ještě před samotným zahajovacím zápasem v Allianz Arene byl favorit jasně určený. Bavorský mančaft už několik let válcuje celou německou Bundesligu a každoročně patří i mezi největší favority na zisk titulu ve zmíněné Lize mistrů. Tu mimochodem už desetkrát ovládl.

Nebylo tedy překvapením, že mužstvo Juppa Heynckese první utkání zvládl, když vyhrál 5:0. Nenudila však ani následná odveta v hlavní turecké metropoli. Z té sice opět vyšel vítězně kádr našem hranicím bližší, Besiktas ale předvedl velice kvalitní výkon, jenž okořenil i jednou trefou.

Třebaže bylo k vidění několik pohledných akcí od obou týmů, nejlepším momentem duelu byla vybrána úplně jiná situace. Pět minut po zahájení druhé půle totiž na hřiště vtrhla kočka, jež přeskočila reklamní panely a zaujala místo u rohového praporku. Zatímco rozhodčí dle pravidel přerušil hru, diváci i tamní pořadatelé se náramně bavili. Video následně obletělo celý svět.

Chlupatý "vetřelec" se následně dočkal nejen potlesku od několika příznivců, ale i velké pocty. Fanoušci hostí totiž obratnou kočku zvolili největší hvězdou celého mače, čímž jí zařídili pořádnou publicitu.

Who was your #BJKFCB Man of the Match? 🤔