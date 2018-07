VIDEO: Likvidační kung-fu zákrok! Obránce sejmul soupeře

Tak to bylo přehnané. Obránce lucemburského Dudelange Bryan Melisse předvedl v závěrečných minutách utkání prvního předkola Ligy mistrů proti týmu Vidi FC šílený zákrok, za nějž kromě nadávek od protihráčů uviděl i červenou kartu. Zahraniční média označila incident za jeden z nejnechutnějších faulů v historii fotbalu.

Byl to klasický zápas prvního předkola milionářské soutěže, do konce utkání zbývaly necelé dvě minuty. Přestože diváci očekávali už jen závěrečný hvizd hlavního sudího, nakonec byli svědky šíleného zákroku, který nemá v moderním fotbalu obdoby.

Obránce poraženého mužstva Dudelange Bryan Melisse odvracel nakopnutý míč, načež doslova vlétl kopačkami napřed do břicha a intimních partií protihráče Mate Patkaia. Za nesmyslný "kung-fu" zákrok okamžitě dostal červenou kartu a namířil si to předčasně do sprch. Oběť jeho řádění naštěstí vyvázla ze "souboje" bez známek zranění.

Video okamžitě obletělo celý internet a zveřejnila jej snad už všechna zahraniční média. A devětadvacetiletého Francouze vůbec nešetřila, někteří novináři jeho faul dokonce označili za nejnechutnější zákrok všech dob.

V následujících dnech by na zmíněnou situace měla zareagovat také disciplinární komise UEFA, jež Melissovi pravděpodobně udělí další trest. Protože ale Dudelange po prohře 1:2 v letošních evropských pohárech skončilo, případná stopka se urostlému zadákovi přesune do příštího ročníku.