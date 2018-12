Zmrhal: Nebyl čas přemýšlet, tak jsem vystřelil pravou

Ve 32. minutě vysunul Peter Olayinka do náběhu Josefa Hušbauera, ten předložil míč před prázdnou branku soupeře a Jaromír Zmrhal ho poslal do sítě. Pravou nohou! Slavia se ujala vedení a nakonec porazil Zenit Petrohrad 2:0 a postoupila do jarní části Evropské ligy.

Pamatujete si, kdy jste naposledy dal skóroval pravou nohou?

Možná jsem nějaký dal, ale teď si žádný nevybavím. Nevzpomenu si.

Hledal vás Josef Hušbauer záměrně, nebo spíše naslepo?

Myslím, že to spíš dával jenom do prostoru před bránu. Nevím, jestli mě hledal. Myslím, že to měl už ve skluzu na dlouhou nohu. Já tam taky neměl moc času přemýšlet, takže i proto jsem střílel pravačkou a jsem rád, že to tam spadlo.

Prosadil jste se proti Bordeaux, několik zásahů máte v derby. Stává se z vás střelec důležitých gólů?

To nevím, jestli můžu takhle říct. Například Miňo (Stoch) dal nádherný gól, moc se mu to povedlo. Především jsem ale rád, že jsme to zvládli. Postoupili jsme a uhráli jsme si to sami dobrým týmovým výkonem, a to je pro mě daleko důležitější než to, že jsem dal gól. I když jsem za něj samozřejmě rád, obrovsky rád. Kdyby ho dal ale někdo jiný, tak bych měl stejnou radost.

Vstup do zápasu se mužstvu moc nepovedl. Proč?

Kazili jsme jednoduché míče, a i když jsme se snažili držet balón, tak hřiště nebylo úplně v pořádku, dost se to trhalo. Začátek nebyl vůbec ideální, já tam měl například do svého gólu také několik ztrát. Pak se mi to ale podařilo trefit. Tím jsme se trochu uklidnili a dařilo se nám hrát naší hru.

Nastupuje z pravé strany, přes nohu. Sedí vám aktuální rozestavení hráčů?

Máme sehraný celý tým, hrajeme často na více postech. Já teď dva zápasy odehrál zprava, takže jsme se tam v poslední době měnili a uvidíme, jak nám to bude šlapat dál.

Co pro vás znamená postup do jarní části Evropské ligy?

Ještě jsem v kariéře postup v Evropě nezažil, takže to pro mě znamená hodně. Uvidíme až v dalších zápasech, co to pro mě a tým bude znamenat.

Jste slávistický odchovanec, patříte v kádru už mezi největší pamětníky. Proběhlo vám hlavou, jak vypadal klub před pěti lety?

Jsem tu dlouho, takže si na to samozřejmě pamatuji, ale teď na to nechci myslet. Ty časy nebyly dobré, teď ale zažíváme úplný opak. Jsme první v tabulce, postoupili jsme ze skupiny Evropské ligy, takže se chci soustředit na to, co nás teď čeká a užívat si ty lepší časy.

Vážíte si postupu možná i víc, jelikož jste horší časy zažil?

Byla to totální bída. Samozřejmě si toho ohromně moc vážím, mám z toho obrovskou radost. Je to poprvé, co si takové zápasy zahraji, takže se na to moc těším.

Napadlo by vás, když jste hráli o udržení, že si jednou zahrajete ve vyřazovací fázi Evropské ligy?

Nikdy by mě to samozřejmě nenapadlo, jelikož se vždy soustředíte na ten úkol, který před vámi v tu konkrétní chvíli leží. Když jsme hráli o sestup, tak mě samozřejmě nemohlo napadnout, že postoupíme ze skupiny Evropské ligy, když po nás tehdy házeli pivo. Vždycky jsem si to přál a teď se mi to plní, takže si to o to víc užiji.