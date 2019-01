Fotbalista Pilík si užívá teplo na Maltě: Je to skvělé

V exotickém prostředí na ostrově Malta se v semifinále Tipsport ligy 2019 střetly dva druholigové české týmy: Zbrojovka Brno, obhájce trofeje, a postupující ze základní části MAS Táborsko. Vyhrál moravský tým 2:0. "Byli lepší," uznal záložník poražených Pavel Pilík.

Pomyslel jste si někdy, že byste si zahrál na stadionu maltské reprezentace Ta' Qali?

"Takhle jsem nepřemýšlel, ale je tu moc hezké. Stadion je paráda, jsem rád, že jsem si na něm zahrál. A hlavně jsme na přírodní trávě. Když celou přípravu trénujete na umělce, tak to je jiný požitek."

Postup Táborska do závěrečných kol na Maltu vzešel na poslední chvíli. Sledoval jste, jak se situace v základních skupinách vyvíjí?

"Všichni jsme to samozřejmě bedlivě sledovali a jsme moc rádi, že jsme tady. Jinak bychom byli doma, nikam do zahraničí bychom nejeli. Teď teplo, tráva, prostě skvělé. Jiné kluby účast odmítly, my si to ovšem uhráli. Dvakrát jsme základní skupině vyhráli, to má nějakou hodnotu. Jezdili jsme až do Brna, ale vyplatilo se to. "

Brno jste porazili 4:1, teď vám porážku oplatilo 0:2. Nešlo přes ně přejít?

"Vždycky se dá vyhrát. Nasadili jsme sice mladou sestavu, ale mohli jsme postoupit. Předtím jsme Brno porazili, nyní nám to vrátili. Byli lepší. Měli víc šancí, my jenom nějaké náznaky."

V osmdesáté osmé minutě jste kopal přímý kop z docela nadějné vzdálenosti, ale trefil jste jen zeď. Nešlo to provést lépe?

"Bylo to docela z velké vzdálenosti, ale samozřejmě to šlo trefit líp. Pak se ke mně míč ještě odrazil, ale rána šla kousek vedle. Věřil jsem, že by to tam mohlo spadnout, ale bohužel."

Ve druhé lize má nad vámi náskok deseti bodů. Ukázaly něco tyto zápasy vzhledem k jarní sezoně?

"Je to pořád jen příprava a to je něco jiného než soutěž."