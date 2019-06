Fotbalisté Chile jsou po výhře nad Ekvádorem ve čtvrtfinále

Fotbalisté Chile jsou na Copě América v Brazílii po druhé výhře ve čtvrtfinále. Vítězové minulých dvou jihoamerických šampionátů porazili v Salvadoru 2:1 Ekvádor a s plným počtem bodů vedou tabulku skupiny C.

Chilany, kteří na úvod deklasovali 4:0 hostující Japonsko, poslal do vedení už v 8. minutě José Fuenzalida. Ekvádor vyrovnal ve 26. minutě z penalty za faul chilského gólmana Gabriela Ariase, jehož z pokutového kopu překonal bývalý hráč Premier League Enner Valencia.

Výhru úřadujících šampionů před necelými patnácti tisíci diváky na stadionu Fonte Nova pro MS 2014 zařídil hvězdný Alexis Sánchez, jenž šest minut po přestávce těžkým volejem vstřelil druhý gól. Závěrečné minuty odehrál Ekvádor o deseti po vyloučení Gabriela Achiliera.

