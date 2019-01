Fotbalisté Plzně ani napodruhé nevyhráli, remízu vychytal Hruška

Fotbalisté Plzně i ve druhém utkání na soustředění ve Španělsku remizovali. Po středečním výsledku 1:1 s nováčkem čínské ligy Wu-chan Čuo-er dnes úřadující mistři hráli bez branek s maďarským Puskásem Akadémia.

Plzeň nastoupila v rozestavení se dvěma útočníky, ale Marek Bakoš ani mladík Tomáš Kepl se proti devátému celku maďarské ligy neprosadili. Po půlhodině hry Viktorii podržel brankář Aleš Hruška, který zneškodnil přímý kop Benedika Mioče.

"Nevěděli jsme pořádně, proti komu hrajeme a jakou mají sílu. V úvodu jsme si to chtěli trochu osahat, oni tam měli pár náběhů za obranu, ale to jsme si pohlídali. Hráli jsme hodně zodpovědně z bloku," řekl pro klubový web plzeňský kapitán Roman Hubník.

"Měli jsme častěji otáčet těžiště hry na opačnou stranu, kde jsme měli volné hráče. Možná bychom si vytvořili těch šancí trochu více a věřím, že bychom nějakou proměnili," přidal asistent trenéra Viktorie Zdeněk Bečka.

Hráči Puskáse byli po změně stran ještě nebezpečnější, ale Hruška několik jejich šancí pochytal. Západočeši se v ofenzivě hledali, až v 70. minutě zahrozil Pavel Bucha, jehož ránu gólman Branislav Danilovič vyrazil na roh.

"Koncovka je teď taková naše bolest. Ale věřím tomu, že čím víc se budou blížit důležité mistrovské zápasy, tím více se nám v té koncovce začne dařit a góly budeme dávat," konstatoval Bečka.

"Nějaké šance jsme tam měli, střely z malého vápna... Nevím, možná by to chtělo trošku klidu. Když netrefíme bránu, tak nedáme gól. Na tom by to chtělo trochu zapracovat," doplnil obránce Hubník.

Svěřenci Pavla Vrby v po pátém zápase zimní přípravy udrželi neporazitelnost a ve Španělsku ještě vyzvou CSKA Sofia (28. ledna) a New England Revolution ze zámořské MLS (1. února).