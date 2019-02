Baník podle Laštůvky dostal gól z rohu, který neměl být

Brankář Jan Laštůvka se zlobil, že fotbalisté Ostravy dostali v ligovém šlágru na Spartě v 39. minutě vyrovnávací gól na 1:1 z rohového kopu, který neměl být. Navíc po půlhodině měl podle něj později vyloučený Lukáš Štetina dostat za faul na hostujícího Milana Baroše rovnou červenou a ne žlutou kartu. Na rozhodčího ale porážku svalovat rozhodně nechtěl, Baník si podle něj za prohru 2:3 mohl sám.

"Všechny inkasované góly pramenily z našich chyb. Hlavně bych chtěl říct, že první gól jsme dostali po rohu, který nebyl. Také další góly, které jsme dostali, jsme nabídli Spartě sami," řekl Laštůvka novinářům.

"Taky bych se zarazil nad tím, jak Štetina zfauloval Baroše. Kdyby takový faul udělal Baroš, dostane hned červenou kartu. Myslím, že to byl docela dost surový zákrok, měla být červená a ne žlutá. Myslím, že tam zajel úplně nesmyslně," dodal šestatřicetiletý gólman.

Rozhodčí ale podle něj zápas Baníku rozhodně neprohráli. "Nechci se na to určitě vymlouvat. Prohráli jsme si zápas sami, nezvládli jsme to. Nemá cenu být naštvaný na rozhodčího," řekl Laštůvka.

Právě vyrovnání těsně před koncem poločasu podle něj zřejmě bylo zlomem v utkání. "Měli jsme to udržet do poločasu, pak by se to vyvíjelo asi jinak. Sparta by to musela víc otevřít a nám by to asi vyhovovalo. Ale to už je jenom kdyby," konstatoval Laštůvka.

Sparta otočila stav v 57. minutě, kdy se z přímého kopu trefil David Moberg Karlsson. "Teprve si to zhodnotím. Dal do toho razanci, gólman je tam od toho, aby něco chytil, a já jsem v tom momentě mužstvo bohužel nepodržel," řekl Laštůvka.

Třetí gól inkasoval po Štetinově vyloučení v 61. minutě v přesilovce, kterou Baník hrubě nezvládl. "Místo abychom v přesilovce drželi balon, tak jsme dali Spartě strašně moc prostoru. Nesmyslně jsme se vytahovali. Dělali jsme zbytečné ztráty a Sparta to potrestala," dodal Laštůvka.