Bartek: Skončit před Spartou? Pro fanoušky by to byl krásný dárek

Fotbalisté pražských Bohemians 1905 v letošní sezoně překonávají sami sebe. Klokani si po nedělní dvoubrankové výhře nad Teplicemi upevnili fantastickou sedmou příčku v tabulce, čímž navázali na skvělou domácí formu. Momentální umístění však vršovickým hráčům nestačí a rádi by se poprali o ještě lepší pozici. Dle kapitána Davida Barteka bude následujícím cílem předstihnout městského rivala z Letné a zároveň potěšit skalní fanoušky.

Tři domácí utkání, tři výhry. Toť jarní bilance fotbalistů Bohemians 1905, kteří vstoupili do druhé poloviny letošního ročníku tou správnou nohou. Tedy pokud se bavíme čistě o zmíněných domácích duelech. V nich dokázali svěřenci kouče Martina Haška nejdříve obrat o všechny body brněnskou Zbrojovku, následně zvládli malé pražské derby s Duklou a naposledy v Ďolíčku přehráli nevyzpytatelné Teplice.

Ve všech těchto utkáních navíc "zelenobílí" ani jednou neinkasovali, brankář Tomáš Fryšták je dokonce z pohledu statistik třetím nejlepším gólmanem, když dokázal už osmkrát udržet čisté konto.

Není to však pouze defenziva, co Bohemians funguje. Klokani mají kvalitní i ofenzivní část a Haškův rukopis se začíná stále více na celém mužstvu podepisovat. Především kombinační hra spojená s rychlým pohybem dostala "Bohemku" na momentální sedmý flek, což lze považovat za jedno z největších překvapení nynějšího období. Vždyť kdo by to před sezonou řekl, že mužstvo předsedy Antonína Panenky bude po jednadvaceti odehraných kolech před Mladou Boleslaví či evropskými zkušenostmi obohaceným Zlínem.

Posledním výkonem proti severočeským Teplicím vyslal jednonásobný mistr české ligy všem budoucím soupeřům jasný signál, že se s ním musí počítat. Současná pozice v tabulce navíc není ničím, s čím by se chtěli hráči z Ďolíčku spokojit. Ba naopak, kapitán David Bartek míří ještě výš a rád by svůj kádr dostal i před městského rivala z Letné.

"Všichni jsou překvapení z výsledků Sparty. Jsme rádi za to, kolik máme bodů a hodně si toho vážíme. Proč bychom neudělali fanouškům radost, abychom Spartu nepředběhli. To by pro ně byl krásný dárek, který by si asi hodně užívali," řekl třicetiletý záložník.

On sám přispěl k nedělnímu vítězství, když poslal Bohemians v devětačtyřicáté minutě do vedení. Zároveň vstřelil svou druhou branku v sezoně, na níž čekal od loňského srpna. "Teď jsem měl v každém zápase šanci a bohužel to tam nepadalo. Už jsem hrozně chtěl dát gól, abych pomohl klukům a vyhráli jsme," neskrýval radost.

Tu následně projevil i z trenérova předzápasového rozhodnutí. Hašek totiž technicky vybaveného plejera vrátil na tradiční místo v záloze. "Už jsem ani nepočítal, že budu krajního záložníka hrát, protože trenér Hašek mě stavěl v přípravě na obránce. Situace se vyvinula tak, že jsem naskočil na Slavii, asi jsem přesvědčil a jsem rád, že jsem to teď konečně gólově potvrdil a hraji," konstatoval Bartek.

Chtěli bychom udělat 40 bodů, tvrdí Bartek

Kromě osobních výkonů si holohlavý rychlík užívá i celkovou fazonu v klubu. "Panuje tady obrovská spokojenost. Ještě kdybychom začali vozit body z venku, bylo by to ještě veselejší. Ale s tímhle bodovým ziskem jsme zatím spokojení," podotkl bývalý mládežnický reprezentant. "Chceme skončit co nejvýš to půjde. Furt stejně pokorně pracovat a kolik to bude bodů, se uvidí až na konci. Určitě bychom chtěli udělat 40 bodů," uzavřel.

Zda se Bohemians podaří naplnit aktualizované cíle, ukáže čas. Chleba se ale může lámat již v příštích třech kolech, kdy Haškovu družina čeká zatím na jaře stoprocentní Jablonec, vedoucí Viktoria Plzeň a o záchranu hrající ostravský Baník.