Bohemians přehráli v Ďolíčku Duklu a jsou šestí

Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v 19. kole první ligy doma zvítězili nad Duklou 2:0 a v tabulce se posunuli na šesté místo před Jablonec, který má ale zápas k dobru. Malé pražské derby rozhodl v 27. minutě proměněnou penaltou Dominik Mašek, v závěru pak zisk tří bodů potvrdil Benjamin Tetteh. Bohemians tak oplatili Dukle předchozí tři porážky a doma uhájili třetí čisté konto za sebou. Dukla naopak potvrdila roli nejhoršího týmu na hřištích soupeřů, kde čeká na výhru deset zápasů.

"Před zápasem jsem si uvědomil, že dnes můžeme dosáhnout stejné hranice bodů jako za celou loňskou sezonu. Což se povedlo. Tehdy nám to stačilo k záchraně, ale s odřenýma ušima. Teď jsme jedno vítězství od jistoty záchrany. Až se nám to povede, tak si dáme nové cíle, ale do té doby budeme pokorní," řekl po utkání trenér Bohemians Martin Hašek.

Odehrání zápasu sice bylo den před utkáním nejisté kvůli velkým mrazům, ale hřiště bylo dobře připravené. "Nebylo to ideální, ale čekal jsem to horší. Samozřejmě bych byl raději, kdyby byl trávník měkčí, ale to je zima," popsal obránce Dukly Jakub Podaný. Domácí tvrdšímu terénu přizpůsobili taktiku a hráli jednodušší kombinace s častými dlouhými pasy za obranu na rychlého Nečase.

Mladý útočník Bohemians poprvé utekl už ve čtvrté minutě. Jeho pas ještě nezužitkoval Mašek, míč se ale dostal až k Bartkovi, který hlavou překonal brankáře. Na brankové čáře ale od inkasovaného gólu zachránil hosty Kušnír.

Ve 22. minutě utekl Nečas podruhé, tentokrát se dostal sám do zakončení, ale Rada ho vychytal. V 27. minutě už ale domácí slavili. Hašek prostrčil míč na Reitera, kterého fauloval ve vápně Podaný a sudí odpískal penaltu. Tu střelou do brankářova protipohybu proměnil Mašek. "Čekal jsem na pohyb gólmana, protože hráči Dukly na mě pořvávali, že vědí, kam to kopu, že viděli video," řekl Mašek, který na jaře proměnil penaltu i proti Brnu.

Dukla poprvé vážněji zahrozila až v 37. minutě, kdy centr z pravé strany propadl až na zadní tyč, jenže dobíhající Podaný už nestihl usměrnit míč do branky. Jinak ale domácí obrana příliš práce neměla. Dukle se nedařilo v kombinaci něco vymyslet, nevycházely jí ani standardní situace.

Nejvíce tak zaujalo, když se Kušnír přiznal k teči a daroval tak Bohemians rohový kop. "Zateskal jsem jemu i lavičce Dukly," ocenil Kušnírovo gesto trenér Hašek.

Čtvrt hodiny před koncem trenér Hynek zkusil na hrot k Holendovi vysunout stopera Ostojiče, ani to ale k tlaku nevedlo. Naopak přišel brejk domácích, Dostál odcentroval a střídající Tetteh vstřelil svůj první ligový gól v dresu Bohemians a první po 15 měsících. V závěru navíc dostal druhou žlutou kartu Bilovský a Dukla dohrávala v deseti.

"Bylo to zasloužené vítězství Bohemky. Nestačili jsme jí v pohybu, hlavně v prvním poločase. Ve druhé půli se hra trochu vyrovnala, ale nevedlo to k naší šanci. V závěru jsme vysunuli Ostojiče a chtěli jsme zatížit jejich obranu dlouhými míči, ale ten závěr jsme nezvládli," zhodnotil zápas kouč Dukly Jaroslav Hynek.

"Podali jsme výkon, který se blíží tomu, co bychom chtěli hrát pořád. Presink, náběhy rychlé, přepínání z obrany do útoku, což se projevilo i na tom, kolik dostal soupeř žlutých karet. Byl to dobrý a zároveň bezpečný výkon, protože soupeř skoro nic neměl. Nad plán bylo i výrazně větší držení míče, které nebylo naším cílem, ale rozhodně se tomu nebráníme. Utkání nás chytlo v dobrém rozpoložení a hráčům to běhalo," pochvaloval si Hašek.