Boj o důvěru fanoušků i veřejnosti. Stancia čeká dlouhá cesta

Fotbalová liga dostala pořádný náboj dřív, než se poprvé koplo do balónu. Rumunský reprezentační záložník Nicolae Stanciu si to totiž přes saúdskoarabské Al Ahlí skutečně namířil do mistrovské Slavie. Tedy přímo k největšímu rivalovi týmu, jemuž ještě loni na podzim dělal kapitána.

"Cítím se tady dobře a chtěl bych se Spartou získat nějakou trofej. Zůstanu tady, dokud ji nezískám," dušoval se Stanciu před listopadovým ligovým derby, do kterého vedl sparťany s páskou na ruce.

Na konci ledna už bylo všechno jinak a záložník s vytříbenou kopací technikou přestoupil za zhruba 200 milionů korun do Al Ahlí. Nyní se vrací za poloviční částku, tentokrát ale do sešívané části české metropole.

A dá se předpokládat, že přinejmenším v úvodu angažmá na Stancia nečeká jednoduchá situace.

S týmem si sedne, ale co fanoušci?

Karel Poborský, Patrik Berger, Erich Brabec nebo v poslední době Josef Hušbauer a David Hovorka. Hráčů, kteří nosili dres obou odvěkých rivalů, je poměrně dost. Z tohoto pohledu není "případ Stanciu" ničím tak výjimečným.

Sparťanští fanoušci mu asi už nikdy nepřijdou na jméno, důvěru si ale bude muset budovat i u těch slávistických. Rumun si totiž během angažmá na Letné pošramotil reputaci právě svými klubistickými prohlášeními, která se ne tak úplně shodovala s následnými činy.

A to vidí i příznivci sešívaných. Navíc těžko uvěřit, že o hráče, kolem kterého kroužily v zimě kluby z bundesligy, nebyl zájem i jinde v Evropě. Svou volbu nového působiště bude muset bývalý sparťan zdůvodňovat výkony na hřišti víkend co víkend. Jinak by mohl narazit.

Z čistě hráčského pohledu je ale Stanciu pro Slavii ideální posilou. Ve Spartě dokázal odmakat zápas a nebál se hrát s míčem. K tomu připočtěme výbornou produktivitu a zahrávání přímých kopů.

Pro Trpišovského, který má rád bojovné a běhavé typy hráčů, nebude problém najít Stanciovi místo v sestavě. Otázkou jen zůstává, kdy k tomu dojde. Fyzický stav rumunského reprezentanta je po konci v Al Ahlí velkou neznámou.

Buď jak buď, až se Stanciu poprvé v ligovém utkání proběhne po trávníku v sešívaném dresu, určitě si toho všimneme. O tom není pochyb.